Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
Марта в двух сетах разобралась с Маркетой Вондроушовой на соревнования в Германии
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия), который проводится на грунтовых кортах в помещении.
В полуфинале украинка в двух сетах выиграла у 8-й ракетки мира и победительницы Уимблдона 2023 Маркеты Вондроушовой из Чехии.
WTA 500 Штутгарт. Грунт в помещении. 1/2 финала
Марта Костюк (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) [6] – 7:6 (7:2), 6:2
Это была вторая встреча соперниц. Костюк сравняла счет в очных поединках, 1:1.
В финале соревнований в Штутгарте Костюк сыграет против 4-й ракетки мира Елены Рыбакиной, которая в своем полуфинальном поединке выбила Игу Свентек.
Костюк на пути к финалу в Штутгарте выиграла у трех соперниц из топ-10 подряд: Чжэн Циньвень (WTA 7), Коко Гофф (WTA 3) и теперь у Маркеты Вондроушовой (WTA 8).
Марта в третий раз в карьере сыграет в финале соревнований на уровне WTA. В 2023 году она завоевала титул на турнире WTA 250 в Остине, а в этом сезоне уступила Кэти Бултер в поединке за трофей 500-тысячника в Сан-Диего.
Her dream run continues 😍@marta_kostyuk becomes the first Ukrainian to secure a spot in the Stuttgart final!#PorscheTennis pic.twitter.com/f9gK5EKuWd— wta (@WTA) April 20, 2024
.@marta_kostyuk's run continues! 🌪️— Porsche Tennis (@PorscheTennis) April 20, 2024
The 21-year-old Ukrainian is through to the final and will face Elena Rybakina tomorrow! #porschetennis #PTGP24 pic.twitter.com/1W1fU1nzwA
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Марта наш маленький феномен, події в Штутгарті - це реально якась фантастика. Зняти скальпи з трьох гравчинь першої десятки поспіль, неймовірно. На черзі четверта. Вчора я написав, що у Марти немає шансів, визнаю свою помилку і знімаю капелюха перед нею - і перед всіма тими, хто вірив у Марту незважаючи ні на що.Браво!!!
А подякувати найперше варто пані Заневській. І з психологією справи почали йти на краще, і підготовка до кожної гри на корті простежується. Згадайте самі. Із Зігмунд Марта грала дуже накрученими м'ячами, бо німкеня високі м'ячі часто не влучає по довжині (правда, тут проблеми занадто короткою грою собі придумала сама Костюк). Із китаянкою гра була більш плоскою, адже Чжен високі стоячі м'ячі забиває, як цвяхи. Проти Гофф раз за разом працювало вибивання суперниці подачею у перший квадрат та у розіграшах вправо. Після чого одразу летіла атака у відкриту половину корту. Та ж тактика, тільки з іншої причини, працювала з Вондроушовою. Їй потрібно грати під бекхенд, бо форхенд у цієї шульги вкрай небезпечний. А ще чешка любить творити на корті, а не важко працювати з незручної руки. Ось все і склалося у перемогу. Навіть улюблені дропи не працювали. Еліну Маркета стабільно знищувала вкороченими. А з Мартою це не виходить. Вона на чистих рефлексах (ось що таке винятковий талант!) читає ці удари і встигає вчасно під сітку. Питання про тактичну підготовку до матчів, які часто були до Еліни, тут не стоять.
І ще подякую чоловіку Марти. Коли є приємна стабільність в особистому житті, це позитивно відбивається й на психології.
Ну, а тепер найскладніше. Фінал з Рибакіною. Битва за Порше.
Вже третя тенісистка з першої десятки вибита. Лишається ще тільки вибити «боса»
Ця дівчина може всеееее!