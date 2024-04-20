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  4. Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
WTA
20 апреля 2024, 19:55 | Обновлено 20 апреля 2024, 20:16
6455
49

Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте

Марта в двух сетах разобралась с Маркетой Вондроушовой на соревнования в Германии

20 апреля 2024, 19:55 | Обновлено 20 апреля 2024, 20:16
6455
49
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия), который проводится на грунтовых кортах в помещении.

В полуфинале украинка в двух сетах выиграла у 8-й ракетки мира и победительницы Уимблдона 2023 Маркеты Вондроушовой из Чехии.

WTA 500 Штутгарт. Грунт в помещении. 1/2 финала

Марта Костюк (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) [6] – 7:6 (7:2), 6:2

Это была вторая встреча соперниц. Костюк сравняла счет в очных поединках, 1:1.

В финале соревнований в Штутгарте Костюк сыграет против 4-й ракетки мира Елены Рыбакиной, которая в своем полуфинальном поединке выбила Игу Свентек.

Костюк на пути к финалу в Штутгарте выиграла у трех соперниц из топ-10 подряд: Чжэн Циньвень (WTA 7), Коко Гофф (WTA 3) и теперь у Маркеты Вондроушовой (WTA 8).

Марта в третий раз в карьере сыграет в финале соревнований на уровне WTA. В 2023 году она завоевала титул на турнире WTA 250 в Остине, а в этом сезоне уступила Кэти Бултер в поединке за трофей 500-тысячника в Сан-Диего.

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Марта Костюк Маркета Вондроушова WTA Штутгарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 49
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introvert
Виявляється, щоб провести свій кращий матч на турнірі, Марті потрібно було як слід втомитись. Ніколи ще не бачив настільки спокійної та врівноваженої Марти. Нема зайвих сил - нема зайвих емоцій, от настільки все просто в її випадку. Хоча це рецепт перемоги не для всіх)
Марта наш маленький феномен, події в Штутгарті - це реально якась фантастика. Зняти скальпи з трьох гравчинь першої десятки поспіль, неймовірно. На черзі четверта. Вчора я написав, що у Марти немає шансів, визнаю свою помилку і знімаю капелюха перед нею - і перед всіма тими, хто вірив у Марту незважаючи ні на що.Браво!!!
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+20
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sirjoga
Стало цікаво дивитись матчі Марти, зник цей її негатив, видно, що їй самій подобається. Обов'язково треба брати фінал, уявляєте, Грицько на Порше по селу розсікає в підстрелених штанах, а всі заздрять... 
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+18
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Stanislav Matusevych
Справді класна перемога від Марти. Їй навіть вдалося повернутися у гру до тайбрейку після виграного сетболу, вкраденого лінійним суддею за рахунку 5:1. І далі добила Маркету, розібравши її начисто у другій партії. Нинішня Марта вже не розвалюється ментально - і як же одразу змінилися її результати!
А подякувати найперше варто пані Заневській. І з психологією справи почали йти на краще, і підготовка до кожної гри на корті простежується. Згадайте самі. Із Зігмунд Марта грала дуже накрученими м'ячами, бо німкеня високі м'ячі часто не влучає по довжині (правда, тут проблеми занадто короткою грою собі придумала сама Костюк). Із китаянкою гра була більш плоскою, адже Чжен високі стоячі м'ячі забиває, як цвяхи. Проти Гофф раз за разом працювало вибивання суперниці подачею у перший квадрат та у розіграшах вправо. Після чого одразу летіла атака у відкриту половину корту. Та ж тактика, тільки з іншої причини, працювала з Вондроушовою. Їй потрібно грати під бекхенд, бо форхенд у цієї шульги вкрай небезпечний. А ще чешка любить творити на корті, а не важко працювати з незручної руки. Ось все і склалося у перемогу. Навіть улюблені дропи не працювали. Еліну Маркета стабільно знищувала вкороченими. А з Мартою це не виходить. Вона на чистих рефлексах (ось що таке винятковий талант!) читає ці удари і встигає вчасно під сітку. Питання про тактичну підготовку до матчів, які часто були до Еліни, тут не стоять.
І ще подякую чоловіку Марти. Коли є приємна стабільність в особистому житті, це позитивно відбивається й на психології.
Ну, а тепер найскладніше. Фінал з Рибакіною. Битва за Порше. 
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+16
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Alehandro
Коли Маркета дотягнула до тай-брейку було відчуття, що Марта фізично втомилась і це кінець...Але ж ні, Марта сталева) Тримаймо кулачки у фіналі і чекаємо на уху з Риби
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+10
captain2009
Incredible Marta!!! продовжуй, дівчинко! Твори на корті, палай! З перемогою! 
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+8
Oleksandr Taktaiev
Перформанс мрії продовжується.
Вже третя тенісистка з першої десятки вибита. Лишається ще тільки вибити «боса»
Ця дівчина може всеееее!
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+8
samird
Тепер дууууже треба завтра зачехлити оселедцеву. І Марта це може. Це чи найперша українська тенісистка, яка потенційно здатна обіграти будь-кого. При всій повазі до Еліни, але з нею завжди було відчуття, що Шлем вона може виграти тільки, якщо зійдуться зірки і дуже пощастить. І вони так і не зійшлися. На моє особисте переконання  - Марта має все, щоб обіграти будь-яку суперницю. Треба ще трошки загартуватися.
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+7
Stanislav Matusevych
Марта піднімається на 21-шу позицію у рейтингу (до речі, це найвища у кар'єрі позиція Даяни) і повертається у вісімку Чемпіонської гонки. 
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+6
Людмила Павловська
Ідем за Порше.
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+6
Sp-0007043
Наша Костючка просто КРАСАВА. Якщо Єліну Світоліну можна охарактеризувати Боєць Симпатяшка то Костюк це Міс Супер Шоу теніс. Якби в неї ще була сильна подача як у Коко Гоф то то вона б стала першою ракеткою світу на довгі роки.
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+5
kollekciy
Якщо Марта зіграє завтра, як сьогодні до рахунку 5:1 в першому сеті, Рибакіній буде дуже складно. От тільки у Марти є блок на фінали, ще з ITF відсоток перемог малий, якось це треба ламати, бо тільки титули залишаються в історії. Якщо буде шанс виграти зараз, можна поки забути про Мадрид, та боротися до кінця.     
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+4
C.Пеклов
Марта змогла,Марта ще раз довела всім ,хто в неї не вірив.Марта ти велика розумниця.Сьогодні Марта грала так,як будто не було 3-х виснажливих матча напередодні!Боявся.що в 2 сеті,за рахунку 5-1, повторить результат 1 сету ,но молодець справилася з нервами!
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+4
Ekvato
Напевно, Станіслав таки почне вірити у Марту. Нарешті потенційно топ-10 стає справді топ-10
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
vvm2068
Оце так Марта валить всіх!!! Всіх з перепою, чекаємо фінал
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+3
vak
Молодець!!!!
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+3
Kamon
У Рыбакиной нет прав  на машину,она должна проиграть матч 
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+3
Vlad Holl
З впевненою перемогу , хоча перший сет заставив понервувати. Далі Риба з якою можна грати. Свьонтек сьогодні наробила багато помилок і виглядала не зовсім у формі . Будемо надіятися , що все буде гаразд . Удачі ! 
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+3
сергей богданов
Мля не ужели я наконец доживу когда Марта наконец реализует свой потенциал и будет в топах, где я ее ждал ой как давно
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+3
mevast
Дорослішає Марта, росте іі майстерність. І це радує. Щодо завтрашрього фіналу, то надіюсь, що у *казашки* - цаплі з подачею не складеться.
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+2
Анатолий Любченко
Но і мені не вірили😅….браво
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+2
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