Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия), который проводится на грунтовых кортах в помещении.

В полуфинале украинка в двух сетах выиграла у 8-й ракетки мира и победительницы Уимблдона 2023 Маркеты Вондроушовой из Чехии.

WTA 500 Штутгарт. Грунт в помещении. 1/2 финала

Марта Костюк (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) [6] – 7:6 (7:2), 6:2

Это была вторая встреча соперниц. Костюк сравняла счет в очных поединках, 1:1.

В финале соревнований в Штутгарте Костюк сыграет против 4-й ракетки мира Елены Рыбакиной, которая в своем полуфинальном поединке выбила Игу Свентек.

Костюк на пути к финалу в Штутгарте выиграла у трех соперниц из топ-10 подряд: Чжэн Циньвень (WTA 7), Коко Гофф (WTA 3) и теперь у Маркеты Вондроушовой (WTA 8).

Марта в третий раз в карьере сыграет в финале соревнований на уровне WTA. В 2023 году она завоевала титул на турнире WTA 250 в Остине, а в этом сезоне уступила Кэти Бултер в поединке за трофей 500-тысячника в Сан-Диего.

Her dream run continues 😍@marta_kostyuk becomes the first Ukrainian to secure a spot in the Stuttgart final!#PorscheTennis pic.twitter.com/f9gK5EKuWd