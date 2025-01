485 голов за 89 игр. Топ-талант Милана сменил клуб на правах аренды

Итальянский нападающий «Милана» Франческо Камарда перейдет в аренду в «Монцу», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 16-летний футболист, отличавшийся безумной результативностью на молодежном уровне (485 голов за 89 матчей в академии «россонери»), перейдет в полугодичную аренду в «Монцу».

Франческо получал совсем малое количество игрового времени в основной команде итальянского гранда, однажды даже отличился в Лиге чемпионов в матче с «Брюгге», но гол отменила система ВАР.

Ранее сообщалось о том, что загребское «Динамо» сенсационно одолело «Милан».

