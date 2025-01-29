Сенсация в Загребе. Динамо обыграло Милан и едва не попало в топ-24 ЛЧ

Сегодня, 29 января, в Загребе прошел матч 8-го основного этапа тура Лиги чемпионов, в котором местное «Динамо» сыграло против «Милана».

Хозяева сумели одержать победу со счетом 2:1. На 19-й минуте вывел хозяев вперед Мартин Батурина, но «Милан» отыгрался усилиями Пулишича, который забил на 53-й. Победный гол в матче на 60-й забил Марко Пьяца. «Милан» с 39-й минуты играл в меньшинстве, был удален Юнус Муса.

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«Динамо» завершило выступления в нынешней ЛЧ, имея в активе 11 очков. Загребский клуб занял 25 позицию и лишь по дополнительным показателям уступил «Брюгге», «Спортингу» и «Манчестер Сити». «Милан» финишировал 13-м, имея в активе 15 очков.

Лига чемпионов. 8-й тур, 29 января.

Динамо З – Милан – 2:1

Голы: Батурина, 19, Пьяца, 60 - Пулишич, 53.

Удаление: Муса, (Милан) 39.

Динамо Загреб – Невистич, Пьер-Габриэль (Якирович, 90+3), Торренте, Ммаэ, Теофиль-Катрин, Мишич, Адеми (Рог, 70), Батурина (Мбуку, 90+3), Стойкович (Кордоба Сапата, 74), Пьяца (Ристовски, 70), Куленович.



Милан – Меньян, Тео, Павлович, Габбия (Терраччано, 46), Томори, Рейндерс (Абрахам, 82), Фофана, Рафаэл Леау (Окафор, 82), Пулишич, Муса, Мората (Чуквуэзе, 46).