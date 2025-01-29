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  4. Сенсация в Загребе. Динамо обыграло Милан и едва не попало в топ-24 ЛЧ
Лига Чемпионов
Динамо Загреб
29.01.2025 22:00 – FT 2 : 1
Милан
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Лига чемпионов
29 января 2025, 23:59 | Обновлено 30 января 2025, 00:36
655
5

Сенсация в Загребе. Динамо обыграло Милан и едва не попало в топ-24 ЛЧ

Хорватский клуб обыграл «Милан» со счетом 2:1

29 января 2025, 23:59 | Обновлено 30 января 2025, 00:36
655
5
Сенсация в Загребе. Динамо обыграло Милан и едва не попало в топ-24 ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо З – Милан

Сегодня, 29 января, в Загребе прошел матч 8-го основного этапа тура Лиги чемпионов, в котором местное «Динамо» сыграло против «Милана».

Хозяева сумели одержать победу со счетом 2:1. На 19-й минуте вывел хозяев вперед Мартин Батурина, но «Милан» отыгрался усилиями Пулишича, который забил на 53-й. Победный гол в матче на 60-й забил Марко Пьяца. «Милан» с 39-й минуты играл в меньшинстве, был удален Юнус Муса.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Динамо» завершило выступления в нынешней ЛЧ, имея в активе 11 очков. Загребский клуб занял 25 позицию и лишь по дополнительным показателям уступил «Брюгге», «Спортингу» и «Манчестер Сити». «Милан» финишировал 13-м, имея в активе 15 очков.

Лига чемпионов. 8-й тур, 29 января.

Динамо З – Милан – 2:1
Голы: Батурина, 19, Пьяца, 60 - Пулишич, 53.

Удаление: Муса, (Милан) 39.

Динамо Загреб – Невистич, Пьер-Габриэль (Якирович, 90+3), Торренте, Ммаэ, Теофиль-Катрин, Мишич, Адеми (Рог, 70), Батурина (Мбуку, 90+3), Стойкович (Кордоба Сапата, 74), Пьяца (Ристовски, 70), Куленович.

Милан – Меньян, Тео, Павлович, Габбия (Терраччано, 46), Томори, Рейндерс (Абрахам, 82), Фофана, Рафаэл Леау (Окафор, 82), Пулишич, Муса, Мората (Чуквуэзе, 46).

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 5
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Перший Серед Рівних
Вот как сказалось то поражение от Баварии в первом туре
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+1
Harun Bakircioğlu
Стать единственной командой, вылетевшей с 11 очками. Что вы знаете о боли?
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+1
Stan S.
Не заметил этот матч, а то бы обязательно поставил против такого Милана.
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0
Перший Серед Рівних
Чуть-чуть не считается!
Тебя не касается! 
Что стало теперь со мной,
А жизнь продолжается!
Чуть-чуть не считается!
Теперь мы с тобой друзья!
Чуть-чуть не влюбилась я!
Чуть-чуть не считается! 
Ответить
0
Saar
Мілан сам аинен- більше тайма грати с 10, із-за тупої другої жовтої! Пле , все рівно, пройшов далі. З цим вітаю!
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0
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