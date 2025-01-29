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Динамо Загреб
29.01.2025 22:00 - : -
Милан
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Лига чемпионов
29 января 2025, 01:38 | Обновлено 29 января 2025, 02:09
13
0

Динамо Загреб – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 29 января в 22:00 по Киеву

29 января 2025, 01:38 | Обновлено 29 января 2025, 02:09
13
0
Динамо Загреб – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФК Милан

29 января на «Максимир» пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Динамо» Загреб встретится с «Миланом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Динамо Загреб

Команда давно приучила ко своему практически безоговорочному доминированию в хорватском футболе. Но если в прошлом сезоне в этом плане ничего не менялось, и было оформлено очередной титул, то сейчас столичный клуб ухитрился подойти к зимнему перерыву, отставая в 7 очков от пары лидеров, Риеки и Хайдука из Сплита. Так что, приглашая перед Новым Годом Каннаваро, очевидно что за задачу перед ним ставят - лидерство терять не хотят ни боссы синих, ни их горячие болельщики. Но и в Лиге чемпионов не хочется растерять добытое. Обыграв уверенно в квалификации Карабах (оба матча принесли сухие победы), потом набрали 8 очков в матчах 2024-го года. Не смутили и 2:9 от Баварии в первом туре - потом побеждали андердогов, Ред Булл Зальцбург и Слован из Братиславы, и оформили ничьи с Монако и Селтиком, проиграв, тоже крупно, 0:3, дортмундской Боруссии. В январе с Арсеналом ничего не получилось, повторили разгромное поражение.

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Милан

Клуб в прошлом сезоне смог подняться на второе место Серии А. Но все равно руководство не отказалось от затеи сменить наставника, попрощавшись с Пиоли, выигравшим, среди прочего, и скудетто. Но Паулу Фонсека не доработал и до Нового года. Впрочем, в Лиге чемпионов красно-черные были относительно неплохи. Да, они проиграли обоим первым соперникам, Ливерпулю и Байеру. Но потом закончили победами со всеми четырьмя противниками, в том числе и Реалом в Мадриде. Новый наставник, Сержиу Консейсау, начинал с победы в Суперкубке, но в Серии А уже были осечки. Но Жирону обыграли 1:0.

Статистика личных встреч

Красно-черные выиграли все поединки с хорватами, что в 2000-м, что в 2022-м.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены в гостях. Но и им нужны силы на поединки на внутренней арене. Тут ждем тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,727).

Прогноз Sport.ua
Динамо Загреб
29 января 2025 -
22:00
Милан
Тотал меньше 3.5 1.72 Сделать ставку
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Динамо Загреб Милан Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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