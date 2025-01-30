29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Динамо Загреб и Милан.

Поединок прошел на стадионе Максимир в Загребе. Игра завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 2:1.

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Несмотря на победу, хорватский коллектив не сумел выйти в плей-офф еврокубка, расположившись на 25-м итоговом месте. Россонери стали 13-ми и сыграют в 1/16 финала.

Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

Динамо Загреб (Хорватия) – Милан (Италия) – 2:1

Голы: Батурина, 19, Пьяца, 60 – Пулишич, 53

Удаление: Мусах, 39

Видеообзор матча: