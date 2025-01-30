Динамо Загреб – Милан – 2:1. Сенсация с привкусом поражения. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25
29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Динамо Загреб и Милан.
Поединок прошел на стадионе Максимир в Загребе. Игра завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 2:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Несмотря на победу, хорватский коллектив не сумел выйти в плей-офф еврокубка, расположившись на 25-м итоговом месте. Россонери стали 13-ми и сыграют в 1/16 финала.
Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января
Динамо Загреб (Хорватия) – Милан (Италия) – 2:1
Голы: Батурина, 19, Пьяца, 60 – Пулишич, 53
Удаление: Мусах, 39
Видеообзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный француз выделил Эдена Азара
Анатолий Дудченко вспомнил бой против немца Роберта Воге