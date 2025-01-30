Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо Загреб – Милан – 2:1. Сенсация с привкусом поражения. Видео голов
Лига Чемпионов
Динамо Загреб
29.01.2025 22:00 – FT 2 : 1
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
30 января 2025, 06:55 |
337
0

Динамо Загреб – Милан – 2:1. Сенсация с привкусом поражения. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25

30 января 2025, 06:55 |
337
0
Динамо Загреб – Милан – 2:1. Сенсация с привкусом поражения. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Динамо Загреб и Милан.

Поединок прошел на стадионе Максимир в Загребе. Игра завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Несмотря на победу, хорватский коллектив не сумел выйти в плей-офф еврокубка, расположившись на 25-м итоговом месте. Россонери стали 13-ми и сыграют в 1/16 финала.

Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

Динамо Загреб (Хорватия) – Милан (Италия) – 2:1

Голы: Батурина, 19, Пьяца, 60 – Пулишич, 53

Удаление: Мусах, 39

Видеообзор матча:

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Пьяца (Динамо Загреб).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан).
39’
Юнус Муса (Милан) получает красную карточку.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Батурина (Динамо Загреб).
По теме:
Ламин ЯМАЛ: «Я был спокоен. Барселона – лучшая команда Европы»
Симоне ИНДЗАГИ: «Мы не пропустили в семи матчах. И не попали в тройку»
Вспомнил Джона Терри. Форвард Астон Виллы оригинально исполнил пенальти
Лига чемпионов Динамо Загреб Милан видео голов и обзор удаление (красная карточка) Мартин Батурина Марко Пьяца Кристиан Пулишич
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
Футбол | 29 января 2025, 08:32 3
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси

Легендарный француз выделил Эдена Азара

Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
Бокс | 29 января 2025, 08:26 9
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»

Анатолий Дудченко вспомнил бой против немца Роберта Воге

Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
Футбол | 29.01.2025, 16:48
Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
«Мы не победим. Нужно смириться». Гвардиола – о перспективах в ЛЧ
Футбол | 30.01.2025, 07:21
«Мы не победим. Нужно смириться». Гвардиола – о перспективах в ЛЧ
«Мы не победим. Нужно смириться». Гвардиола – о перспективах в ЛЧ
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
Футбол | 30.01.2025, 06:47
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
30.01.2025, 07:50 22
Футбол
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
28.01.2025, 23:20 2
Футбол
Гарет ДЭВИС: «Джошуа и Фьюри все. Теперь на первый план выходят...»
Гарет ДЭВИС: «Джошуа и Фьюри все. Теперь на первый план выходят...»
28.01.2025, 17:10 1
Бокс
«Уносят с поля». Сидорчук объяснил, почему не вернется в Динамо
«Уносят с поля». Сидорчук объяснил, почему не вернется в Динамо
28.01.2025, 12:47
Футбол
Убрали агрессора. Всемирный боксерский совет объявил о важном решении
Убрали агрессора. Всемирный боксерский совет объявил о важном решении
28.01.2025, 11:38 1
Бокс
Известная немецкая биатлонистка досрочно завершила сезон
Известная немецкая биатлонистка досрочно завершила сезон
28.01.2025, 19:21
Биатлон
ФОТО. Вот как жена игрока сборной Украины отдыхает в ОАЭ
ФОТО. Вот как жена игрока сборной Украины отдыхает в ОАЭ
28.01.2025, 21:25 20
Футбол
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
29.01.2025, 16:36
Мир азарта
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем