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21 февраля 2025, 05:17 |
192
1

ФОТО. Сексапильная дочь легенды футбола оставила всех без слов. Смело

Знакомимся с Алисией Скоулз

21 февраля 2025, 05:17 |
192
1
ФОТО. Сексапильная дочь легенды футбола оставила всех без слов. Смело
Instagram. Алисия Скоулз

Алисия Скоулз, дочь легендарного футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пола Скоулза, привлекла внимание соцсетей своим смелым снимком.

На фото она позирует в откровенном топе белого цвета с красными сердечками, что подчеркивает ее роскошную фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Стоит отметить, что красавица на своей странице в Instagram любит провоцировать подписчиков откровенными публикациями.

На страницу Алисии подписано 101 тысяч фолловеров, а сама девушка является звездой нетбола – разновидности баскетбола.

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фото lifestyle Пол Скоулз Манчестер Юнайтед девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Дыряво с пердя🤣
После 0,5 хорошего виски, пойдёт на пару пал очек 
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