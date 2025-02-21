ФОТО. Сексапильная дочь легенды футбола оставила всех без слов. Смело

Алисия Скоулз, дочь легендарного футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пола Скоулза, привлекла внимание соцсетей своим смелым снимком.

На фото она позирует в откровенном топе белого цвета с красными сердечками, что подчеркивает ее роскошную фигуру.

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Стоит отметить, что красавица на своей странице в Instagram любит провоцировать подписчиков откровенными публикациями.

На страницу Алисии подписано 101 тысяч фолловеров, а сама девушка является звездой нетбола – разновидности баскетбола.