Важный кадр. Бавария скоро подпишет новый контракт с ключевым защитником

Защитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Дайо Упамекано ведет активные переговоры с клубом по продолжению сотрудничества. Нынешний контракт игрока рассчитан на лето 2026 года.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, руководство команды довольно игрой футболиста и считает француза частью будущего плана.

Упомянуто выступает за мюнхенский коллектив с лета 2021 года. В общей сложности защитник отыграл 144 поединка за клуб во всех турнирах. К тому же Дайо в своем активе имеет пять забитых мячей и восемь ассистов.

Вместе с Баварией Упамекано дважды побеждал в национальном Суперкубке, а также два раза становился триумфатором Бундеслиги.