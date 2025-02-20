Важный кадр. Бавария скоро подпишет новый контракт с ключевым защитником
Дайо Упамекано ведет переговоры с клубом
Защитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Дайо Упамекано ведет активные переговоры с клубом по продолжению сотрудничества. Нынешний контракт игрока рассчитан на лето 2026 года.
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, руководство команды довольно игрой футболиста и считает француза частью будущего плана.
Упомянуто выступает за мюнхенский коллектив с лета 2021 года. В общей сложности защитник отыграл 144 поединка за клуб во всех турнирах. К тому же Дайо в своем активе имеет пять забитых мячей и восемь ассистов.
Вместе с Баварией Упамекано дважды побеждал в национальном Суперкубке, а также два раза становился триумфатором Бундеслиги.
🚨🔴⚪️ Bayern are advancing well in talks to get new deal done for Dayot Upamecano.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 18, 2025
He’s considered important part of the squad for present and future, with both Kompany and club’s management happy with his performances. pic.twitter.com/OQITiVHMWb
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Победу в соревновании одержала французская команда
Игрок «Барселоны» вспомнил прошлогодний матч с «Реалом»