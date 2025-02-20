Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Важный кадр. Бавария скоро подпишет новый контракт с ключевым защитником
Германия
20 февраля 2025, 22:17 | Обновлено 20 февраля 2025, 22:18
351
0

Важный кадр. Бавария скоро подпишет новый контракт с ключевым защитником

Дайо Упамекано ведет переговоры с клубом

20 февраля 2025, 22:17 | Обновлено 20 февраля 2025, 22:18
351
0
Важный кадр. Бавария скоро подпишет новый контракт с ключевым защитником
IMAGO. Дайо Упамекано

Защитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Дайо Упамекано ведет активные переговоры с клубом по продолжению сотрудничества. Нынешний контракт игрока рассчитан на лето 2026 года.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, руководство команды довольно игрой футболиста и считает француза частью будущего плана.

Упомянуто выступает за мюнхенский коллектив с лета 2021 года. В общей сложности защитник отыграл 144 поединка за клуб во всех турнирах. К тому же Дайо в своем активе имеет пять забитых мячей и восемь ассистов.

Вместе с Баварией Упамекано дважды побеждал в национальном Суперкубке, а также два раза становился триумфатором Бундеслиги.

По теме:
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл заключил новый контракт с вратарем. Ему уже 36 лет
Не верят. Игроки Барселоны не хотят видеть суперзвезду в команде
Дайо Упамекано Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига продление контракта Фабрицио Романо
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ
Биатлон | 20 февраля 2025, 17:40 22
Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ
Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ

Победу в соревновании одержала французская команда

«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
Футбол | 20 февраля 2025, 15:00 9
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи

Игрок «Барселоны» вспомнил прошлогодний матч с «Реалом»

Первый блок Лиги Европы. Рома прошла дальше, драма для Твенте в триллере
Футбол | 20.02.2025, 22:35
Первый блок Лиги Европы. Рома прошла дальше, драма для Твенте в триллере
Первый блок Лиги Европы. Рома прошла дальше, драма для Твенте в триллере
«Нет слов». Дудченко раскритиковал качество лыж в сингл-миксте ЧМ-2025
Биатлон | 20.02.2025, 18:10
«Нет слов». Дудченко раскритиковал качество лыж в сингл-миксте ЧМ-2025
«Нет слов». Дудченко раскритиковал качество лыж в сингл-миксте ЧМ-2025
Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
Футбол | 20.02.2025, 06:23
Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
19.02.2025, 08:48 1
Бокс
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
18.02.2025, 19:05 15
Теннис
Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала
Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала
20.02.2025, 10:54 2
Футбол
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
19.02.2025, 09:01 3
Футбол
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
20.02.2025, 00:37
Футбол
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
19.02.2025, 00:40 2
Бокс
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
19.02.2025, 00:02 44
Футбол
Все дело в Анчелотти. 2 звезды хотят покинуть Реал
Все дело в Анчелотти. 2 звезды хотят покинуть Реал
18.02.2025, 16:37 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем