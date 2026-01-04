Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Уезжает на россию. Тренер Пафоса покинул клуб
Трансферы
04 января 2026, 22:38 | Обновлено 04 января 2026, 22:39
270
0

ОФИЦИАЛЬНО. Уезжает на россию. Тренер Пафоса покинул клуб

Хуан Карлос Карседо решил подзаработать в москве

04 января 2026, 22:38 | Обновлено 04 января 2026, 22:39
270
0
ОФИЦИАЛЬНО. Уезжает на россию. Тренер Пафоса покинул клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Карлос Карседо

Главный тренер кипрского «Пафоса» Хуан Карлос Карседо после матча чемпионата Кипра с «Аполлоном» (1:2) сообщил, что уходит из клуба:

«Игра была очень эмоциональной, я хотел подарить победу команде, фанатам, городу. Я принял решение продолжить карьеру в другом клубе. Этот матч был особенным для меня. Я пережил в клубе очень много. Все, что я здесь почувствовал, останется со мной навсегда.

Огромное спасибо владельцам, всей команде, Харису, администрации, тренерскому штабу и, конечно, болельщикам и городу Пафос, которые меня поддерживали. Спасибо всем. Настало время уйти, и я благодарю всех.

Мне трудно объяснить свое решение. Были обсуждения как с руководством «Пафоса», так и с другими клубами. Это мое решение, я решил, что это будет лучше для моей семьи».

52-летний испанский наставник возглавил «Пафос» в 2023 году и провел у руля команды 129 матчей, в которых клуб одержал 76 побед, 21 раз сыграл вничью и потерпел 32 поражения, а также стал чемпионом Кипра и впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

По информации кипрских СМИ, следующим клубом Карседо станет московский «спартак».

По теме:
Анатолий ТРУБИН: «Это тяжело, но Моуриньо знает, что делать»
Названы самые популярные спортивные события 2025 года по ставкам
Коуч Милана удивил целью на сезон: «Я не говорю, что буду рад, но...»
Хуан Карлос Карседо Пафос чемпионат Кипра по футболу Лига чемпионов
Иван Чирко Источник
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский праздник. Цыганков и Ванат забили по голу, принеся Жироне победу
Футбол | 04 января 2026, 21:25 14
Украинский праздник. Цыганков и Ванат забили по голу, принеся Жироне победу
Украинский праздник. Цыганков и Ванат забили по голу, принеся Жироне победу

Виктор и Владислав решили судьбу матча

Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Футбол | 04 января 2026, 08:04 27
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка

Окончательного решения по дисквалификации украинца пока нет

Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Футбол | 04.01.2026, 08:45
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
ВИДЕО. Энцо Фернандес забил спасительный гол для Челси на 90+4 минуте
Футбол | 04.01.2026, 21:47
ВИДЕО. Энцо Фернандес забил спасительный гол для Челси на 90+4 минуте
ВИДЕО. Энцо Фернандес забил спасительный гол для Челси на 90+4 минуте
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Бокс | 03.01.2026, 23:14
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
03.01.2026, 07:22
Футбол
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
04.01.2026, 14:44 7
Футбол
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 15
Футбол
Александр УСИК: «Нужно осознать, что вам никто не поможет»
Александр УСИК: «Нужно осознать, что вам никто не поможет»
03.01.2026, 05:42
Бокс
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
04.01.2026, 08:44 7
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 4
Бокс
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
03.01.2026, 20:03 2
Футбол
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем