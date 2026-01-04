ОФИЦИАЛЬНО. Уезжает на россию. Тренер Пафоса покинул клуб
Хуан Карлос Карседо решил подзаработать в москве
Главный тренер кипрского «Пафоса» Хуан Карлос Карседо после матча чемпионата Кипра с «Аполлоном» (1:2) сообщил, что уходит из клуба:
«Игра была очень эмоциональной, я хотел подарить победу команде, фанатам, городу. Я принял решение продолжить карьеру в другом клубе. Этот матч был особенным для меня. Я пережил в клубе очень много. Все, что я здесь почувствовал, останется со мной навсегда.
Огромное спасибо владельцам, всей команде, Харису, администрации, тренерскому штабу и, конечно, болельщикам и городу Пафос, которые меня поддерживали. Спасибо всем. Настало время уйти, и я благодарю всех.
Мне трудно объяснить свое решение. Были обсуждения как с руководством «Пафоса», так и с другими клубами. Это мое решение, я решил, что это будет лучше для моей семьи».
52-летний испанский наставник возглавил «Пафос» в 2023 году и провел у руля команды 129 матчей, в которых клуб одержал 76 побед, 21 раз сыграл вничью и потерпел 32 поражения, а также стал чемпионом Кипра и впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
По информации кипрских СМИ, следующим клубом Карседо станет московский «спартак».
