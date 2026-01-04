ОФИЦИАЛЬНО. Уезжает на россию. Тренер Пафоса покинул клуб

Главный тренер кипрского «Пафоса» Хуан Карлос Карседо после матча чемпионата Кипра с «Аполлоном» (1:2) сообщил, что уходит из клуба:

«Игра была очень эмоциональной, я хотел подарить победу команде, фанатам, городу. Я принял решение продолжить карьеру в другом клубе. Этот матч был особенным для меня. Я пережил в клубе очень много. Все, что я здесь почувствовал, останется со мной навсегда.

Огромное спасибо владельцам, всей команде, Харису, администрации, тренерскому штабу и, конечно, болельщикам и городу Пафос, которые меня поддерживали. Спасибо всем. Настало время уйти, и я благодарю всех.

Мне трудно объяснить свое решение. Были обсуждения как с руководством «Пафоса», так и с другими клубами. Это мое решение, я решил, что это будет лучше для моей семьи».