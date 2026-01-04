Интер получил предложение от Галатасарая. Речь об аренде с правом выкупа
Турецкий гранд заинтересован в услугах Давиде Фраттези
Известный турецкий клуб «Галатасарай» связался с миланским «Интером» по поводу полузащитника Давиде Фраттези.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Галатасарай» планирует заплатить 5 миллионов евро за аренду игрока, следующий шаг – трансфер за 30 миллионов.
Переговоры между клубами приостановились из‑за условий обязательного выкупа контракта Давиде – «Интер» хочет более простые условия с минимальным количеством матчей для активации сделки.
В этом сезоне Фраттези сыграл 15 матчей и отдал две результативные передачи.
🚨🇹🇷 Galatasaray approached Inter for Davide Frattesi last week.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2026
Gala offered €5m loan fee, €30m buy clause.
Deal remains stuck at obligation to buy conditions; Inter want easy ones with few games to activate it.
High salary offered to Frattesi.
🎥 https://t.co/cClyFi0wR6 pic.twitter.com/ZjuOnDA2mM
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Витиньо, похоже, покинет киевский клуб свободным агентом
«Милан» рассматривает подписание украинца