Интер получил предложение от Галатасарая. Речь об аренде с правом выкупа

Известный турецкий клуб «Галатасарай» связался с миланским «Интером» по поводу полузащитника Давиде Фраттези.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Галатасарай» планирует заплатить 5 миллионов евро за аренду игрока, следующий шаг – трансфер за 30 миллионов.

Переговоры между клубами приостановились из‑за условий обязательного выкупа контракта Давиде – «Интер» хочет более простые условия с минимальным количеством матчей для активации сделки.

В этом сезоне Фраттези сыграл 15 матчей и отдал две результативные передачи.

