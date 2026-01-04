Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
04 января 2026, 17:51 | Обновлено 04 января 2026, 18:06
Интер получил предложение от Галатасарая. Речь об аренде с правом выкупа

Турецкий гранд заинтересован в услугах Давиде Фраттези

04 января 2026, 17:51 | Обновлено 04 января 2026, 18:06
Интер получил предложение от Галатасарая. Речь об аренде с правом выкупа
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Фраттези

Известный турецкий клуб «Галатасарай» связался с миланским «Интером» по поводу полузащитника Давиде Фраттези.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Галатасарай» планирует заплатить 5 миллионов евро за аренду игрока, следующий шаг – трансфер за 30 миллионов.

Переговоры между клубами приостановились из‑за условий обязательного выкупа контракта Давиде – «Интер» хочет более простые условия с минимальным количеством матчей для активации сделки.

В этом сезоне Фраттези сыграл 15 матчей и отдал две результативные передачи.

Давиде Фраттези Интер Милан Галатасарай трансферы трансферы Серии A Фабрицио Романо
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
