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  4. Чемпион Европы Мората покидает Милан ради турецкого гранда
Италия
30 января 2025, 18:36 | Обновлено 30 января 2025, 19:12
595
2

Чемпион Европы Мората покидает Милан ради турецкого гранда

Мората переходит в Галатасарай

30 января 2025, 18:36 | Обновлено 30 января 2025, 19:12
595
2
Чемпион Европы Мората покидает Милан ради турецкого гранда
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Милан продает форварда Альваро Морату в Галатасарай. Лидер сборной Испании на минувшем Евро уже дал согласие на переход.

Турецкий клуб возьмет игрока в аренду с обязательным правом выкупа. При этом минувшим летом Мората перебрался в Милан из Атлетико за 13 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 32-летний нападающий забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах.

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Альваро Мората Милан Галатасарай трансферы трансферы Серии A
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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Lulinnha
Круто для Сарая !
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pol-55
"Бродяга".
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