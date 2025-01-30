Чемпион Европы Мората покидает Милан ради турецкого гранда

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Милан продает форварда Альваро Морату в Галатасарай. Лидер сборной Испании на минувшем Евро уже дал согласие на переход.

Турецкий клуб возьмет игрока в аренду с обязательным правом выкупа. При этом минувшим летом Мората перебрался в Милан из Атлетико за 13 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 32-летний нападающий забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах.