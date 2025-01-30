Италия30 января 2025, 18:36 | Обновлено 30 января 2025, 19:12
595
2
Чемпион Европы Мората покидает Милан ради турецкого гранда
Мората переходит в Галатасарай
30 января 2025, 18:36 | Обновлено 30 января 2025, 19:12
595
2
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Милан продает форварда Альваро Морату в Галатасарай. Лидер сборной Испании на минувшем Евро уже дал согласие на переход.
Турецкий клуб возьмет игрока в аренду с обязательным правом выкупа. При этом минувшим летом Мората перебрался в Милан из Атлетико за 13 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 32-летний нападающий забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 января 2025, 17:15 21
Команда Александра Шовковского имеет шанс одержать первую победу в турнире
Футбол | 30 января 2025, 07:50 26
Киевляне попрощались с голкипером сборной Украины
Футбол | 30.01.2025, 06:23
Футбол | 30.01.2025, 18:11
Бокс | 30.01.2025, 12:48
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Круто для Сарая !
"Бродяга".
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.01.2025, 21:25 23
28.01.2025, 23:20 2
29.01.2025, 09:00 15
29.01.2025, 17:07 25
29.01.2025, 19:11 5
30.01.2025, 09:13 1
29.01.2025, 23:56 219
29.01.2025, 07:50 7