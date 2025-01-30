Без Реала и Барселоны в топ-3. Названы фавориты на победу в Лиге Чемпионов

Статистический портал Football Meets опубликовал свой топ фаворитов на победу в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2024/25.

Тройка главных фаворитов на победу значительно выделяется на фоне остальных участников своими более серьезными шансами: миланский «Интер» и «Ливерпуль» с 17 процентами (стоит отметить, что на выход английского коллектива в финал дается на 6 процентов больше, чем на появление итальянского клуба в решающем матче розыгрыша: 47% у «неррадзури» против 53% у «красных»), после которых идет «Арсенал», на викторию в Лиге чемпионов которого дается 16 процентов.

Четвертая и пятая позиции за испанскими грандами: мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Football Meets оценил вероятность победы в финале в 7% для обоих клубов.

С 5 по 10 место видим представителей от каждой топовой европейской лиги, из которых лишь мадридский «Атлетико» вместо 5 процентов вероятности на триумф в главном еврокубке получил чуть более скромные 3. «Байер», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Аталанта» с вышеуказанными 5 процентами заняли места с 5-го по 9-е.

Главным аутсайдером турнира является шотландский «Селтик»: 0,04% на триумф в решающем матче.

Отмечается, что шансы «Реала» и «Манчестер Сити» возрастут, если они не встретятся в 1/16 финала по результатам жребия.

С полным списком можете ознакомиться на фото ниже: