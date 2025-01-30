Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без Реала и Барселоны в топ-3. Названы фавориты на победу в Лиге Чемпионов
Лига чемпионов
30 января 2025, 18:20 | Обновлено 30 января 2025, 18:28
992
3

Без Реала и Барселоны в топ-3. Названы фавориты на победу в Лиге Чемпионов

Оба испанских гранда не попали в список наиболее вероятных победителей текущего розыгрыша

30 января 2025, 18:20 | Обновлено 30 января 2025, 18:28
992
3
Без Реала и Барселоны в топ-3. Названы фавориты на победу в Лиге Чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер

Статистический портал Football Meets опубликовал свой топ фаворитов на победу в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2024/25.

Тройка главных фаворитов на победу значительно выделяется на фоне остальных участников своими более серьезными шансами: миланский «Интер» и «Ливерпуль» с 17 процентами (стоит отметить, что на выход английского коллектива в финал дается на 6 процентов больше, чем на появление итальянского клуба в решающем матче розыгрыша: 47% у «неррадзури» против 53% у «красных»), после которых идет «Арсенал», на викторию в Лиге чемпионов которого дается 16 процентов.

Четвертая и пятая позиции за испанскими грандами: мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Football Meets оценил вероятность победы в финале в 7% для обоих клубов.

С 5 по 10 место видим представителей от каждой топовой европейской лиги, из которых лишь мадридский «Атлетико» вместо 5 процентов вероятности на триумф в главном еврокубке получил чуть более скромные 3. «Байер», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Аталанта» с вышеуказанными 5 процентами заняли места с 5-го по 9-е.

Главным аутсайдером турнира является шотландский «Селтик»: 0,04% на триумф в решающем матче.

Отмечается, что шансы «Реала» и «Манчестер Сити» возрастут, если они не встретятся в 1/16 финала по результатам жребия.

С полным списком можете ознакомиться на фото ниже:

По теме:
Английский талант. Роджерс отметился интересным достижение в Лиге чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Байер арендовал полузащитника Астон Виллы
«История продолжается». Судаков – о выступлении Шахтера в ЛЧ-2024/25
Реал Мадрид Барселона Интер Милан Ливерпуль Арсенал Лондон Бавария Манчестер Сити Спортинг Лиссабон Бенфика Брест (Франция) Монако ПСЖ Лилль Аталанта Боруссия Дортмунд Байер Астон Вилла Милан Ювентус Селтик Брюгге ПСВ Фейеноорд Атлетико Мадрид Лига чемпионов
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Футбол | 30 января 2025, 08:25 3
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию

Андрей пожелал успехов вратарю

«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
Бокс | 30 января 2025, 12:48 5
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера

Джордж Глински рассказал о любительском опыте чемпиона

Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
Футбол | 29.01.2025, 20:10
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
Голкипер Боруссии летом может стать одноклубником Мудрика
Футбол | 30.01.2025, 18:35
Голкипер Боруссии летом может стать одноклубником Мудрика
Голкипер Боруссии летом может стать одноклубником Мудрика
Шахтер в Лиге чемпионов дверью не хлопнул, но хотя бы пытался
Футбол | 30.01.2025, 11:31
Шахтер в Лиге чемпионов дверью не хлопнул, но хотя бы пытался
Шахтер в Лиге чемпионов дверью не хлопнул, но хотя бы пытался
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lulinnha
Ну Арсенал что-то уж слишком. Хотя это условная вероятность прогноза исходя через сетку плей-офф к финалу. 
Ответить
0
Victor673256ua
Багато чого залежатиме від жеребкування. Ман Сіті гратиме з Баварією чи Реалом вже в 1/16. От же хтось з першої вісімки фаворитів випаде точно
Ответить
0
Saar
Приємно бачити фаворитом Інтер😍😍
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
29.01.2025, 08:32 4
Футбол
БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»
БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»
29.01.2025, 19:11 5
Бокс
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
28.01.2025, 20:17 3
Футбол
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
29.01.2025, 23:56 219
Футбол
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
30.01.2025, 06:23 15
Футбол
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
29.01.2025, 07:50 7
Бокс
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
29.01.2025, 09:00 15
Бокс
ФОТО. Вот как жена игрока сборной Украины отдыхает в ОАЭ
ФОТО. Вот как жена игрока сборной Украины отдыхает в ОАЭ
28.01.2025, 21:25 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем