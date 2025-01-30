Голкипер Боруссии летом может стать одноклубником Мудрика

27-летний швейцарский голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель летом может стать игроком «Челси».

Об этом сообщает издание Independent.

Кобель заинтересовал главного тренера «пенсионеров» Энцо Мареску после того, как голкипер Роберт Санчес начал демонстрировать неуверенную игру.

Грегор Кобель выступает за «Боруссию» с 2021 года. В этом сезоне вратарь сыграл 17 матчей в Бундеслиге и 7 матчей в Лиге чемпионов.

Кстати, в матче 8-го тура Лиги чемпионов Кобель ошибся и позволил донецкому «Шахтеру» забить гол.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает голкипера в 40 миллионов евро.

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