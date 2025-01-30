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  4. Голкипер Боруссии летом может стать одноклубником Мудрика
Англия
30 января 2025, 18:35 |
331
7

Голкипер Боруссии летом может стать одноклубником Мудрика

Грегор Кобель уже давно интересен «пенсионерам»

30 января 2025, 18:35 |
331
7
Голкипер Боруссии летом может стать одноклубником Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Грегор Кобель

27-летний швейцарский голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель летом может стать игроком «Челси».

Об этом сообщает издание Independent.

Кобель заинтересовал главного тренера «пенсионеров» Энцо Мареску после того, как голкипер Роберт Санчес начал демонстрировать неуверенную игру.

Грегор Кобель выступает за «Боруссию» с 2021 года. В этом сезоне вратарь сыграл 17 матчей в Бундеслиге и 7 матчей в Лиге чемпионов.

Кстати, в матче 8-го тура Лиги чемпионов Кобель ошибся и позволил донецкому «Шахтеру» забить гол.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает голкипера в 40 миллионов евро.

Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик попал в допинг-скандал и ждет результатов расследования.

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Челси Боруссия Дортмунд трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Грегор Кобель Михаил Мудрик допинг
Олександр Сільченко Источник: The Independent
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Комментарии 7
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Gargantua81
вчера блеснул
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+2
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AndiM
В один тренажерний зал будуть 4 роки ходити?
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+1
Boodya
Теж на допінгу зловили?
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0
Serhii P.
А де ж чудо-воротар з "Вільяреала", Йоргенсен, зі статистикою приблизно 2 пропущені м"ячі в матчі? Придбали це чудо за 24,5 млн. євро, для чого взагалі? За такі гроші можна було б зробити значно якісніше придбання.
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0
Lulinnha
Когда Мудрык вернётся в команду тогда да. А так то... 
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0
Pavel_i_CO
в клуб наркоманів переходить?
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0
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