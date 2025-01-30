«История продолжается». Судаков – о выступлении Шахтера в ЛЧ-2024/25
Георгий поблагодарил фанатов клуба
Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков проанализировал выступления команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
22-летний футболист поблагодарил болельщиков за их поддержку и отметил, что история донецкого клуба на европейском турнире еще не закончилась.
«Каждая поездка заканчивается, но воспоминания остаются.
Наш путь в Лиге чемпионов имел взлеты и падения, но мы сражались вместе на каждом шагу!
Нашим невероятным болельщикам ваша непоколебимая поддержка означала все, независимо от расстояния.
Это не конец, а только следующий раздел. История продолжается», – написал Судаков.
Украинский полузащитник отыграл все восемь матчей на главном европейском турнире, оформив два гола и один ассист.
По результатам восьми матчей «горняки» заняли 27-е место, набрав семь зачетных баллов.
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