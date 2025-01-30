«История продолжается». Судаков – о выступлении Шахтера в ЛЧ-2024/25

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков проанализировал выступления команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

22-летний футболист поблагодарил болельщиков за их поддержку и отметил, что история донецкого клуба на европейском турнире еще не закончилась.

«Каждая поездка заканчивается, но воспоминания остаются.

Наш путь в Лиге чемпионов имел взлеты и падения, но мы сражались вместе на каждом шагу!

Нашим невероятным болельщикам ваша непоколебимая поддержка означала все, независимо от расстояния.

Это не конец, а только следующий раздел. История продолжается», – написал Судаков.

Украинский полузащитник отыграл все восемь матчей на главном европейском турнире, оформив два гола и один ассист.

По результатам восьми матчей «горняки» заняли 27-е место, набрав семь зачетных баллов.