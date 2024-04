Свёнтек уступила неудобной сопернице и не смогла защитить титул в Штутгарте

Первая ракетка мира Ига Свёнтек завершила выступления на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).

В матче 1/2 финала полька проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана (№4 WTA).

Штутгарт. 1/2 финала

Ига Свёнтек (Польша) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 3:6, 6:4, 3:6

Это была 6-я встреча теннисисток, полька проиграла в четвертый раз.

В финале победительница встречи сразится против Марты Костюк (№27 WTA) или Маркеты Вондроушовой (№8 WTA). Рыбакина вышла в пятый финал в текущем сезоне, она брала титулы в Брисбене и в Абу-Даби.

Отметим, что Свёнтек выигрывала турнир в Штутгарте два предыдущих года подряд. Более того, она ранее здесь никогда не проигрывала ни единого матча (10-0 до этого поединка).

