9 марта украинская теннисистка Марта Костюк прошла Кэролайн Доулхайд на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Украинка победила американку в 1/16 финала со счетом 6:3, 6:3 за 1 час м 44 минуты.

Марта снова выступила в своем новом фиолетовом наряде. Мало сказать, что это платье очень нравится не только украинским фанам, но и всем болельщикам тенниса.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фото Костюк с ее последнего поединка на И-У.

Элегантная и грациозная: фото Костюк с матча против Доулхайд в Индиан-Уэллс