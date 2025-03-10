Элегантная и грациозная: фото Костюк с матча против Доулхайд в Индиан-Уэллс
9 марта украинка вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в США
9 марта украинская теннисистка Марта Костюк прошла Кэролайн Доулхайд на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Украинка победила американку в 1/16 финала со счетом 6:3, 6:3 за 1 час м 44 минуты.
Марта снова выступила в своем новом фиолетовом наряде. Мало сказать, что это платье очень нравится не только украинским фанам, но и всем болельщикам тенниса.
Sport.ua предлагает ознакомиться с фото Костюк с ее последнего поединка на И-У.
Элегантная и грациозная: фото Костюк с матча против Доулхайд в Индиан-Уэллс
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