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  4. Элегантная и грациозная: фото Костюк с матча против Доулхайд в Индиан-Уэллс
WTA
10 марта 2025, 07:31 |
740
0

Элегантная и грациозная: фото Костюк с матча против Доулхайд в Индиан-Уэллс

9 марта украинка вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в США

10 марта 2025, 07:31 |
740
0
Элегантная и грациозная: фото Костюк с матча против Доулхайд в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

9 марта украинская теннисистка Марта Костюк прошла Кэролайн Доулхайд на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Украинка победила американку в 1/16 финала со счетом 6:3, 6:3 за 1 час м 44 минуты.

Марта снова выступила в своем новом фиолетовом наряде. Мало сказать, что это платье очень нравится не только украинским фанам, но и всем болельщикам тенниса.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фото Костюк с ее последнего поединка на И-У.

Элегантная и грациозная: фото Костюк с матча против Доулхайд в Индиан-Уэллс

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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