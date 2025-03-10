Соболь сыграл пару минут. Страсбург оформил победу над Нантом
Коллектив с украинцем выиграл со счетом 1:0
В воскресенье, 9 марта, прошли пять поединков в рамках 25-го тура французской Лиги 1.
«Страсбург» на выезде минимально переиграл «Нант», завершив игру со счетом 1:0. Украинец Эдуард Соболь начал встречу на скамье запасных «Страсбурга», однако футболист вышел на поле на 86-й минуте. Отличиться полезными действиями защитнику не удалось.
Центральный поединок дня между «Ниццей» и «Лионом» закончился победой второго коллектива – 2:0. Авторами забитых мячей стали Райан Шерки и Эрнест Нуама.
В других матчах «Осер» и «Брест» с идентичными счетами 2:0 переиграли «Реймс» и «Анже» соответственно. А вот в матче «Гавр» – «Сент-Этьен» главный судья зафиксировал ничью – 1:1.
Лига 1. 25-й тур, 9 марта
«Нант» – «Страсбург» – 0:1
Гол: Лемарешаль, 79
«Нитка» – «Лион» – 0:2
Голы: Шерки, 78, Нуама, 83
«Гавр» – «Сент-Этьен» – 1:1
Голы: Туре 45+1 – Стаcсин, 10
«Реймс» – «Осер» – 0:2
Голы: Бэйр, 15, Траоре, 24
«Брест» – «Анже» – 2:0
Голы: Сима, 19, Февр, 60
События матча
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