РАНЬЕРИ: «Довбик и Ко не могут всегда заставлять меня так страдать»

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери поделился мнением по поводу игры украинского форварда своей команды Артема Довбика в матче 28-го тура Серии А с «Эмполи».

«Артем был очень разочарован, но главное – оказаться в правильном месте. Ничего страшного, но я сказал ему, что я уже в определенном возрасте, потому они не могут всегда заставлять меня так страдать.

Но это нормально, мы играли с нужной отдачей, подстраиваясь под игру соперника и демонстрируя правильную решительность. У нас тоже есть качество», – цитирует Раньери SOS Fanta.

Довбик начал матч с «Эмполи» на скамейке запасных, появился на поле на 72-й минуте, результативными действиями не отличился. "Рома" одержала победу во встрече со счетом 1:0.

Ранее стали известны оценки Довбика и Коваленко за матч Серии А.