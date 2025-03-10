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Италия
10 марта 2025, 05:37 | Обновлено 10 марта 2025, 05:49
968
0

РАНЬЕРИ: «Довбик и Ко не могут всегда заставлять меня так страдать»

Главный тренер Ромы – об игре украинца в матче с Эмполи

10 марта 2025, 05:37 | Обновлено 10 марта 2025, 05:49
968
0
РАНЬЕРИ: «Довбик и Ко не могут всегда заставлять меня так страдать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери поделился мнением по поводу игры украинского форварда своей команды Артема Довбика в матче 28-го тура Серии А с «Эмполи».

«Артем был очень разочарован, но главное – оказаться в правильном месте. Ничего страшного, но я сказал ему, что я уже в определенном возрасте, потому они не могут всегда заставлять меня так страдать.

Но это нормально, мы играли с нужной отдачей, подстраиваясь под игру соперника и демонстрируя правильную решительность. У нас тоже есть качество», – цитирует Раньери SOS Fanta.

Довбик начал матч с «Эмполи» на скамейке запасных, появился на поле на 72-й минуте, результативными действиями не отличился. "Рома" одержала победу во встрече со счетом 1:0.

Ранее стали известны оценки Довбика и Коваленко за матч Серии А.

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Рома Рим Серия A Эмполи чемпионат Италии по футболу Виктор Коваленко Артем Довбик Клаудио Раньери
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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