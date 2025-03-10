РАНЬЕРИ: «Довбик и Ко не могут всегда заставлять меня так страдать»
Главный тренер Ромы – об игре украинца в матче с Эмполи
Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери поделился мнением по поводу игры украинского форварда своей команды Артема Довбика в матче 28-го тура Серии А с «Эмполи».
«Артем был очень разочарован, но главное – оказаться в правильном месте. Ничего страшного, но я сказал ему, что я уже в определенном возрасте, потому они не могут всегда заставлять меня так страдать.
Но это нормально, мы играли с нужной отдачей, подстраиваясь под игру соперника и демонстрируя правильную решительность. У нас тоже есть качество», – цитирует Раньери SOS Fanta.
Довбик начал матч с «Эмполи» на скамейке запасных, появился на поле на 72-й минуте, результативными действиями не отличился. "Рома" одержала победу во встрече со счетом 1:0.
Ранее стали известны оценки Довбика и Коваленко за матч Серии А.
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