«Было обидно…» Лунин прокомментировал тяжелую победу над Райо Вальекано

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (2:1).

«В первой половине встречи мы больше контролировали игру, все было под нашим контролем. Было досадно из-за гола, который мы пропустили на последней минуте первого тайма. Во второй половине соперник выглядел лучше.

Вышедшие сегодня на поле нам очень помогли, команда держалась. Бывают сложные матчи, в которых приходится терпеть и защищаться, но главное – три очка.

Мы готовимся ко всем матчам одинаково, они все важны. Мы продолжаем борьбу во всех турнирах с полной отдачей и ответственностью. Мы все понимаем, какой клуб мы представляем. Я чувствую себя очень хорошо, потому что я нахожусь в лучшем месте в мире», – сказал Андрей в эфире Realmadrid TV.

Ранее стала известна оценка Лунина за матч с «Райо Вальекано».