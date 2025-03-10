«Было обидно…» Лунин прокомментировал тяжелую победу над Райо Вальекано
Украинский вратарь признал, что соперник создал Реалу проблемы
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (2:1).
«В первой половине встречи мы больше контролировали игру, все было под нашим контролем. Было досадно из-за гола, который мы пропустили на последней минуте первого тайма. Во второй половине соперник выглядел лучше.
Вышедшие сегодня на поле нам очень помогли, команда держалась. Бывают сложные матчи, в которых приходится терпеть и защищаться, но главное – три очка.
Мы готовимся ко всем матчам одинаково, они все важны. Мы продолжаем борьбу во всех турнирах с полной отдачей и ответственностью. Мы все понимаем, какой клуб мы представляем. Я чувствую себя очень хорошо, потому что я нахожусь в лучшем месте в мире», – сказал Андрей в эфире Realmadrid TV.
Ранее стала известна оценка Лунина за матч с «Райо Вальекано».
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