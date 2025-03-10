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  4. «Было обидно…» Лунин прокомментировал тяжелую победу над Райо Вальекано
Испания
10 марта 2025, 07:28 |
867
0

«Было обидно…» Лунин прокомментировал тяжелую победу над Райо Вальекано

Украинский вратарь признал, что соперник создал Реалу проблемы

10 марта 2025, 07:28 |
867
0
«Было обидно…» Лунин прокомментировал тяжелую победу над Райо Вальекано
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (2:1).

«В первой половине встречи мы больше контролировали игру, все было под нашим контролем. Было досадно из-за гола, который мы пропустили на последней минуте первого тайма. Во второй половине соперник выглядел лучше.

Вышедшие сегодня на поле нам очень помогли, команда держалась. Бывают сложные матчи, в которых приходится терпеть и защищаться, но главное – три очка.

Мы готовимся ко всем матчам одинаково, они все важны. Мы продолжаем борьбу во всех турнирах с полной отдачей и ответственностью. Мы все понимаем, какой клуб мы представляем. Я чувствую себя очень хорошо, потому что я нахожусь в лучшем месте в мире», – сказал Андрей в эфире Realmadrid TV.

Ранее стала известна оценка Лунина за матч с «Райо Вальекано».

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Райо Вальекано Реал - Райо Вальекано Андрей Лунин
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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