Чемпион мира: «Месси не разговаривал со мной три месяца, а потом...»

Аргентинский хавбек «Ромы» Леандро Паредес вспомнил, как Лионель Месси три месяца не хотел с ним общаться.

«Мы не разговаривали с Месси три месяца, у меня тогда были ужасные чувства. Я тогда играл за «ПСЖ», а он за «Барселону». Мы тогда победили 2:1, я что-то тогда сказал своим партерам по команде, а Лео услышал, наверное подумал, что это было адресовано ему. Я ему сразу написал на следующий день. Я сказал Лео: «Это было не для тебя, я не хотел обидеть». Но он игнорировал меня три месяца.

Мы в итоге встретились в сборной Аргентины на Кубке Америки, мы приехали на базу в один день. Месси зашел в мою комнату, когда я чистил зубы. Было очень рано, он облил меня водой и сказал: «Зачем ты так рано проснулся?» У нас с ним отличные отношения», – сказал Паредес.

Ранее сообщалось, что «Барселона» пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси.