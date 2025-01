ОФИЦИАЛЬНО. Байер арендовал полузащитника Астон Виллы

Полузащитник «Астон Виллы» Эмилиано Буэндия стал игроком «Байера». Клубы договорились об аренде игрока до конца сезона с правом выкупа. Буэндия выбрал себе 16-й игровой номер.

Эмилиано Буэндия выступает за «Астон Виллу» с 2021 года. Трансфер футболиста из «Норвича» обошелся клубу в 38,4 миллиона евро. Контракт истекает летом 2026 года.

В текущем сезоне Эмилиано Буэндия провел за «Астон Виллу» 20 матчей во всех турнирах. Забил три мяча. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 28-летнего аргентинца в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Байер» со Степановым победил «Спарту».

Emiliano Buendía signs under the cross!🇦🇷💪



The 28-year-old attacking midfielder joins on loan from @AVFCOfficial , Welcome Emi! pic.twitter.com/7YMi9os4vc