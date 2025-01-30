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Лига Европы
Ницца
30.01.2025 22:00 - : -
Будё-Глимт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
30 января 2025, 18:23 | Обновлено 30 января 2025, 18:43
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Лига Европы. Все матчи игрового дня 30 января. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 30 января в 22:00 видеотрансляции матчей 8-го тура Лиги Европы

30 января 2025, 18:23 | Обновлено 30 января 2025, 18:43
122
0
Лига Европы. Все матчи игрового дня 30 января. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 30 января проходят поединки 8-го тура Лиги Европы.

Смотрите видеотрансляцию 18 матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

⚽️ Лига Европы. 8-й тур, 30 января

  • 22:00. Андерлехт – Хоффенхайм
  • 22:00. Атлетик Бильбао – Виктория Пльзень
  • 22:00. Аякс – Галатасарай
  • 22:00. Брага – Лацио
  • 22:00. Динамо Киев – РФШ
  • 22:00. Лион – Лудогорец
  • 22:00. Маккаби Тель-Авив – Порту
  • 22:00. Мидтьюлланд – Фенербахче
  • 22:00. Ницца – Буде-Глимт
  • 22:00. Олимпиакос – Карабах
  • 22:00. Реал Сосьедад – ПАОК
  • 22:00. Рейнджерс – Юнион Сен-Жилуаз
  • 22:00. Рома – Айнтрахт
  • 22:00. Славия Прага – Мальме
  • 22:00. Стяуа – Манчестер Юнайтед
  • 22:00. Твенте – Бешикташ
  • 22:00. Тоттенхэм – Эльфсборг
  • 22:00. Ференцварош – АЗ Алкмар

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

📊 Инфографика

22:00. Андерлехт – Хоффенхайм

22:00. Атлетик Бильбао – Виктория Пльзень

22:00. Аякс – Галатасарай

22:00. Брага – Лацио

22:00. Динамо Киев – РФШ

22:00. Лион – Лудогорец

22:00. Маккаби Тель-Авив – Порту

22:00. Мидтьюлланд – Фенербахче

22:00. Ницца – Буде-Глимт

22:00. Олимпиакос – Карабах

22:00. Реал Сосьедад – ПАОК

22:00. Рейнджерс – Юнион Сен-Жилуаз

22:00. Рома – Айнтрахт

22:00. Славия Прага – Мальме

22:00. Стяуа – Манчестер Юнайтед

22:00. Твенте – Бешикташ

22:00. Тоттенхэм – Эльфсборг

22:00. Ференцварош – АЗ Алкмар

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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