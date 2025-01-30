Лига Европы. Все матчи игрового дня 30 января. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 30 января в 22:00 видеотрансляции матчей 8-го тура Лиги Европы
Вечером 30 января проходят поединки 8-го тура Лиги Европы.
Смотрите видеотрансляцию 18 матчей игрового дня.
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⚽️ Лига Европы. 8-й тур, 30 января
- 22:00. Андерлехт – Хоффенхайм
- 22:00. Атлетик Бильбао – Виктория Пльзень
- 22:00. Аякс – Галатасарай
- 22:00. Брага – Лацио
- 22:00. Динамо Киев – РФШ
- 22:00. Лион – Лудогорец
- 22:00. Маккаби Тель-Авив – Порту
- 22:00. Мидтьюлланд – Фенербахче
- 22:00. Ницца – Буде-Глимт
- 22:00. Олимпиакос – Карабах
- 22:00. Реал Сосьедад – ПАОК
- 22:00. Рейнджерс – Юнион Сен-Жилуаз
- 22:00. Рома – Айнтрахт
- 22:00. Славия Прага – Мальме
- 22:00. Стяуа – Манчестер Юнайтед
- 22:00. Твенте – Бешикташ
- 22:00. Тоттенхэм – Эльфсборг
- 22:00. Ференцварош – АЗ Алкмар
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
📊 Инфографика
22:00. Андерлехт – Хоффенхайм
22:00. Атлетик Бильбао – Виктория Пльзень
22:00. Аякс – Галатасарай
22:00. Брага – Лацио
22:00. Динамо Киев – РФШ
22:00. Лион – Лудогорец
22:00. Маккаби Тель-Авив – Порту
22:00. Мидтьюлланд – Фенербахче
22:00. Ницца – Буде-Глимт
22:00. Олимпиакос – Карабах
22:00. Реал Сосьедад – ПАОК
22:00. Рейнджерс – Юнион Сен-Жилуаз
22:00. Рома – Айнтрахт
22:00. Славия Прага – Мальме
22:00. Стяуа – Манчестер Юнайтед
22:00. Твенте – Бешикташ
22:00. Тоттенхэм – Эльфсборг
22:00. Ференцварош – АЗ Алкмар
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