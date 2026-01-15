Первый трансфер Григорчука? Черноморец подпишет опытного полузащитника

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
15 января 2026, 11:53
Владислав Клименко покинул львовские «Карпаты» и находится в статусе свободного агента

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Клименко

Опытный украинский полузащитник Владислав Клименко определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщили ТаТоТаке.

31-летний футболист в ближайшее время пройдет медосмотр в расположении одесского «Черноморца» и, если не возникнет никаких форс-мажоров, подпишет полноценный контракт с «моряками».

Ожидается, что переход Клименко станет первым трансфером одесского клуба после назначения на должность главного тренера Романа Григорчука, который заменил Александра Кучера.

Клименко уже защищал цвета «Черноморца» с января 2020 по август 2021 года, где провел 20 матчей и забил один гол. В нынешнем сезоне 31-летний полузащитник сыграл в десяти поединках в составе львовских «Карпат» (один забитый мяч).

С 14 января Клименко находится в статусе свободного агента.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ вернул в состав бразильского хавбека
Григорчук обратился к фанатам Черноморца после возвращения в Одессу
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали легионера из другого клуба УПЛ
Карпаты Львов Черноморец Одесса Владислав Клименко (футболист) Роман Григорчук ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
