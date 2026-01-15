Первый трансфер Григорчука? Черноморец подпишет опытного полузащитника

Опытный украинский полузащитник Владислав Клименко определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщили ТаТоТаке.

31-летний футболист в ближайшее время пройдет медосмотр в расположении одесского «Черноморца» и, если не возникнет никаких форс-мажоров, подпишет полноценный контракт с «моряками».

Ожидается, что переход Клименко станет первым трансфером одесского клуба после назначения на должность главного тренера Романа Григорчука, который заменил Александра Кучера.

Клименко уже защищал цвета «Черноморца» с января 2020 по август 2021 года, где провел 20 матчей и забил один гол. В нынешнем сезоне 31-летний полузащитник сыграл в десяти поединках в составе львовских «Карпат» (один забитый мяч).

С 14 января Клименко находится в статусе свободного агента.