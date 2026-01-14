ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с полузащитником
Владислав Клименко покинул львовский клуб
Украинский полузащитник Владислав Клименко покинул «Карпаты». Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.
31-летний футболист выступал в в составе представителя Украинской Премьер-лиги с 2023 года.
«ФК «Карпаты» благодарит Владислава за вклад в развитие клуба и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба.
В текущем сезоне Владислав Клименко провел десять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом. Веб-портал Transfermart оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что в «Карпаты» вернулся украинский вингер из «Руха»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вингер получает 75 тысяч долларов в месяц
Поединок состоится 14 января и начнется в 19:30 по Киеву