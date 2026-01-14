Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с полузащитником
Украина. Премьер лига
14 января 2026, 13:32 | Обновлено 14 января 2026, 15:03
729
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с полузащитником

Владислав Клименко покинул львовский клуб

14 января 2026, 13:32 | Обновлено 14 января 2026, 15:03
729
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с полузащитником
ФК Карпаты. Владислав Клименко

Украинский полузащитник Владислав Клименко покинул «Карпаты». Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

31-летний футболист выступал в в составе представителя Украинской Премьер-лиги с 2023 года.

«ФК «Карпаты» благодарит Владислава за вклад в развитие клуба и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба.

В текущем сезоне Владислав Клименко провел десять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом. Веб-портал Transfermart оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Карпаты» вернулся украинский вингер из «Руха»

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр объявил о подписании первого зимнего новичка
Приговор для Довбика? Рома подпишет нападающего из АПЛ
Фенербахче связался с Ромой по трансферу Довбика. Украинец дал свой ответ
Владислав Клименко (футболист) чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов трансферы УПЛ трансферы расторжение контракта свободный агент
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна зарплата Гуцуляка в Полесье
Футбол | 13 января 2026, 18:19 0
Стала известна зарплата Гуцуляка в Полесье
Стала известна зарплата Гуцуляка в Полесье

Украинский вингер получает 75 тысяч долларов в месяц

Наполи – Парма. Прогноз и анонс на матч чемпионат Италии
Футбол | 14 января 2026, 14:35 0
Наполи – Парма. Прогноз и анонс на матч чемпионат Италии
Наполи – Парма. Прогноз и анонс на матч чемпионат Италии

Поединок состоится 14 января и начнется в 19:30 по Киеву

Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»
Футбол | 13.01.2026, 18:23
Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»
Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Бокс | 14.01.2026, 07:57
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Футбол | 14.01.2026, 12:09
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
12.01.2026, 08:00 23
Футбол
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
14.01.2026, 07:32 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
13.01.2026, 19:27 32
Футбол
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
12.01.2026, 08:08 7
Футбол
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
13.01.2026, 08:00
Бокс
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
13.01.2026, 07:27 3
Футбол
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
13.01.2026, 05:22 2
Бокс
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
13.01.2026, 22:54
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем