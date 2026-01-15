Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Футболист Динамо упаковал чемоданы и отправляется в Турцию
15 января 2026, 19:06
Футболист Динамо упаковал чемоданы и отправляется в Турцию

Шола готовится присоединиться к зимнему сбору киевлян

ФК Динамо. Шола Огундана

Вингер киевского «Динамо» Шола Огундана уже готов к сборам команды.

Футболист показал фото, на котором упаковал чемоданы и готов к поездке.

Основная масса игроков «Динамо» уже отправилась на сборы: сначала команда отправится в Кишинев, где присоединятся легионеры, а оттуда уже направится в Турцию.

Ранее бывший пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский попал в курьезную ситуацию, неправильно назвав фамилию футболиста «Динамо» Шолы Огунданы, из-за чего нарвался на негативные комментарии от болельщиков «Динамо» в социальных сетях.

