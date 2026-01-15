Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ноттингем хочет избавиться от Зинченко. Украинцу уже ищут новый клуб
Англия
15 января 2026, 19:30 | Обновлено 15 января 2026, 19:31
579
0

Ноттингем хочет избавиться от Зинченко. Украинцу уже ищут новый клуб

Защитник может уже зимой сменить команду

15 января 2026, 19:30 | Обновлено 15 января 2026, 19:31
579
0
Ноттингем хочет избавиться от Зинченко. Украинцу уже ищут новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

«Ноттингем Форест» хочет избавиться от своего украинского защитника Александра Зинченко, сообщает Daily Mail.

По информации источника, двукратный обладатель Кубка чемпионов уже начал переговоры о досрочном расторжении арендного соглашения 29-летнего игрока и поиске для него нового клуба.

Отмечается, что вариант с возвращением Зинченко в лондонский «Арсенал», с которым он имеет контракт до лета 2026 года, маловероятен. Поэтому украинец либо останется в «Ноттингем Форест» до конца текущего сезона, либо ему найдут новый клуб.

Ранее в Англии приняли категорическое решение по Зинченко.

По теме:
ДЕВУШКА ДНЯ. Эйне Мэй Кеннеди возвращается в АПЛ вместе с Галлахером
ОФИЦИАЛЬНО. Челси потерял аргентинского полузащитника. Его забрал клуб АПЛ
Кто подпишет украинца? В Англии назвали трех претендентов на Зинченко
Александр Зинченко Ноттингем Форест трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Футбол | 15 января 2026, 08:08 0
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции

Главный тренер Игорь Костюк может отправить Андрея Маткевича на правый фланг защиты

Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Футбол | 14 января 2026, 23:59 43
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете

Мадридская команда потерпела поражение со счетом 2:3 в 1/8 финала турнира

Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Теннис | 15.01.2026, 07:10
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Кризис Реала. Мбаппе восстановился и спешит на помощь
Футбол | 15.01.2026, 17:15
Кризис Реала. Мбаппе восстановился и спешит на помощь
Кризис Реала. Мбаппе восстановился и спешит на помощь
ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем исключил Зинченко из заявки команды на Лигу Европы
Футбол | 15.01.2026, 11:11
ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем исключил Зинченко из заявки команды на Лигу Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем исключил Зинченко из заявки команды на Лигу Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
13.01.2026, 23:54 5
Футбол
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
14.01.2026, 16:42 20
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
13.01.2026, 17:43 5
Футбол
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
14.01.2026, 07:00 10
Футбол
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
15.01.2026, 07:52 45
Футбол
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
13.01.2026, 19:04 9
Бокс
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
14.01.2026, 17:21 3
Бокс
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
13.01.2026, 22:54 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем