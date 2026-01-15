Ноттингем хочет избавиться от Зинченко. Украинцу уже ищут новый клуб
Защитник может уже зимой сменить команду
«Ноттингем Форест» хочет избавиться от своего украинского защитника Александра Зинченко, сообщает Daily Mail.
По информации источника, двукратный обладатель Кубка чемпионов уже начал переговоры о досрочном расторжении арендного соглашения 29-летнего игрока и поиске для него нового клуба.
Отмечается, что вариант с возвращением Зинченко в лондонский «Арсенал», с которым он имеет контракт до лета 2026 года, маловероятен. Поэтому украинец либо останется в «Ноттингем Форест» до конца текущего сезона, либо ему найдут новый клуб.
Ранее в Англии приняли категорическое решение по Зинченко.
