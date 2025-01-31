Ницца – Буде-Глимт – 1:1. Испортили норвежцам настроение. Видео голов
Команды встречались в матче 8-го тура Лиги Европы
30 января в матче 8-го тура Лиги Европы встречались французская «Ницца» и норвежский «Буде-Глимт».
Для хозяев эта игра уже не имела турнирного значения, а вот норвежская команда могла претендовать на место в первой восьмерке.
Первый тайм не выявил сильнейшего – обе команды имели несколько моментов, но до гола дело не дошло.
Во втором тайме Фредрик Бьоркан («Буде-Глимт») открыл счет. Такой результат позволял норвежской команде завершить основной этап на 5-м месте.
Однако на 74-й минуте Бадредин Буанани сравнял счет, что в итоге осложнило положение «Буде-Глимт».
«Ницца» заняла 35-ю строчку в основном раунде, а «Буде-Глимт» остался на 9-й.
Лига Европы. 8-й тур. 30 января
Ницца (Франция) – Буде-Глимт (Новрегия) – 1:1
Голы: Буанани, 74, – Бьоркан, 54
Видео голов и обзор матча
События матча
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