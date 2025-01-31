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Лига Европы
Ницца
30.01.2025 22:00 – FT 1 : 1
Будё-Глимт
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Лига Европы
31 января 2025, 01:59 | Обновлено 31 января 2025, 02:28
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Ницца – Буде-Глимт – 1:1. Испортили норвежцам настроение. Видео голов

Команды встречались в матче 8-го тура Лиги Европы

31 января 2025, 01:59 | Обновлено 31 января 2025, 02:28
20
0
Ницца – Буде-Глимт – 1:1. Испортили норвежцам настроение. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine.

30 января в матче 8-го тура Лиги Европы встречались французская «Ницца» и норвежский «Буде-Глимт».

Для хозяев эта игра уже не имела турнирного значения, а вот норвежская команда могла претендовать на место в первой восьмерке.

Первый тайм не выявил сильнейшего – обе команды имели несколько моментов, но до гола дело не дошло.

Во втором тайме Фредрик Бьоркан («Буде-Глимт») открыл счет. Такой результат позволял норвежской команде завершить основной этап на 5-м месте.

Однако на 74-й минуте Бадредин Буанани сравнял счет, что в итоге осложнило положение «Буде-Глимт».

«Ницца» заняла 35-ю строчку в основном раунде, а «Буде-Глимт» остался на 9-й.

Лига Европы. 8-й тур. 30 января

Ницца (Франция) – Буде-Глимт (Новрегия) – 1:1

Голы: Буанани, 74, – Бьоркан, 54

Видео голов и обзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Бадредин Буанани (Ницца).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Фредрик Бьеркан (Будё-Глимт).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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