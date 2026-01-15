Кто подпишет украинца? В Англии назвали трех претендентов на Зинченко
Защитник должен оставить Ноттингем Форест зимой
Украинский защитник «Ноттингем Форест» Александр Зинченко может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, сообщает Football Insider.
Вероятными претендентами на подписание 29-летнего игрока названы три клуба из английской Премьер-лиги – это «Вест Хэм», «Эвертон» и «Бернли», которые имеют проблемы с позицией левого защитника.
В текущем сезоне Зинченко сыграл за «Ноттингем Форест» 10 матчей, в которых результативными действиями не отметился. За двукратным обладателем Кубка чемпионов Александр выступает на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего сезона. Права на украинца принадлежат лондонскому «Арсеналу», с которым защитник имеет контракт до лета 2026 года.
Ранее в Англии приняли категорическое решение по Зинченко.
