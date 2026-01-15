Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто подпишет украинца? В Англии назвали трех претендентов на Зинченко
Англия
15 января 2026, 19:51 | Обновлено 15 января 2026, 19:52
829
2

Кто подпишет украинца? В Англии назвали трех претендентов на Зинченко

Защитник должен оставить Ноттингем Форест зимой

15 января 2026, 19:51 | Обновлено 15 января 2026, 19:52
829
2 Comments
Кто подпишет украинца? В Англии назвали трех претендентов на Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник «Ноттингем Форест» Александр Зинченко может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, сообщает Football Insider.

Вероятными претендентами на подписание 29-летнего игрока названы три клуба из английской Премьер-лиги – это «Вест Хэм», «Эвертон» и «Бернли», которые имеют проблемы с позицией левого защитника.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за «Ноттингем Форест» 10 матчей, в которых результативными действиями не отметился. За двукратным обладателем Кубка чемпионов Александр выступает на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего сезона. Права на украинца принадлежат лондонскому «Арсеналу», с которым защитник имеет контракт до лета 2026 года.

Ранее в Англии приняли категорическое решение по Зинченко.

По теме:
Ливерпуль – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ДЕВУШКА ДНЯ. Эйне Мэй Кеннеди возвращается в АПЛ вместе с Галлахером
ОФИЦИАЛЬНО. Челси потерял аргентинского полузащитника. Его забрал клуб АПЛ
Ноттингем Форест Александр Зинченко Эвертон Вест Хэм Бернли трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый тренер Реала: «Хочу, чтобы Винисиус танцевал и праздновал»
Футбол | 14 января 2026, 22:55 3
Новый тренер Реала: «Хочу, чтобы Винисиус танцевал и праздновал»
Новый тренер Реала: «Хочу, чтобы Винисиус танцевал и праздновал»

Арбелоа надееся поладить с Винисиусом

Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья
Футбол | 14 января 2026, 18:22 8
Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья
Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья

Вингер сборной Украины переведен в U-19 по решению житомирского клуба

Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Футбол | 14.01.2026, 23:59
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Бургос – Валенсия. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Футбол | 15.01.2026, 17:01
Бургос – Валенсия. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Бургос – Валенсия. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Динамо назвало соперников по контрольным матчам на сборе
Футбол | 15.01.2026, 16:40
Динамо назвало соперников по контрольным матчам на сборе
Динамо назвало соперников по контрольным матчам на сборе
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ArchiArchi
А які в Евертоні проблеми з позицією лівого захисника?
Ответить
+1
kadaad .
Епицентр, Кудривка, Полтава в ожидании.....
Ответить
0
Популярные новости
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
13.01.2026, 23:54 5
Футбол
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
14.01.2026, 17:21 3
Бокс
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
14.01.2026, 08:17 13
Футбол
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
13.01.2026, 19:04 9
Бокс
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
14.01.2026, 16:42 20
Биатлон
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
14.01.2026, 07:57 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
13.01.2026, 19:27 34
Футбол
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
14.01.2026, 12:09 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем