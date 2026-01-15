Италия15 января 2026, 19:43 | Обновлено 15 января 2026, 20:09
978
1
Одну из главных звезд сборной Украины хотят видеть в Мадриде
«Атлетико» может подписать Артема Довбика
15 января 2026, 19:43 | Обновлено 15 января 2026, 20:09
978
Турецкий «Фенербахче» вышел на контакт с нападающим «Ромы» Артемом Довбиком.
По словам журналиста Экрема Конура, стамбульский клуб уже проявил конкретный интерес к 28-летнему форварду и начал первые переговоры о возможном трансфере. В то же время украинец оказался в фокусе внимания сразу нескольких европейских грандов.
Среди претендентов на Довбика называют и мадридский «Атлетико», который хотел его купить еще до перехода в «Рому».
На Довбика также претендуют «Эвертон», «Наполи», «Ювентус», «Вест Хэм», «Лидс».
Эпицентр, Кудривка, Полтава ждут его!!!
