15 января 2026, 19:43
Одну из главных звезд сборной Украины хотят видеть в Мадриде

«Атлетико» может подписать Артема Довбика

Одну из главных звезд сборной Украины хотят видеть в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Турецкий «Фенербахче» вышел на контакт с нападающим «Ромы» Артемом Довбиком.

По словам журналиста Экрема Конура, стамбульский клуб уже проявил конкретный интерес к 28-летнему форварду и начал первые переговоры о возможном трансфере. В то же время украинец оказался в фокусе внимания сразу нескольких европейских грандов.

Среди претендентов на Довбика называют и мадридский «Атлетико», который хотел его купить еще до перехода в «Рому».

На Довбика также претендуют «Эвертон», «Наполи», «Ювентус», «Вест Хэм», «Лидс».

Артем Довбик Рома Рим трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Атлетико Мадрид трансферы АПЛ Эвертон Наполи Ювентус Вест Хэм Лидс
Дмитрий Олийченко Источник: Экрем Конур
kadaad .
Эпицентр, Кудривка, Полтава ждут его!!!
