Команда из Барселоны готова осуществить трансфер звезды сборной Украины

Украинский форвард Артем Довбик оказался в центре слухов о переходе в клуб из Барселоны – «Эспаньол».

По информации журналиста Алекса де Льяно, еще в начале декабря ему стало известно о серьезном интересе каталонского клуба к нападающему «Ромы».

«Мне поступило имя, которое могло подтвердить серьезность намерений клуба... и это был Артем Довбик», – рассказал журналист, отметив, что украинский форвард идеально вписывался в профиль того, что искало руководство «Эспаньола».

Довбик, который сейчас восстанавливается после травмы, в сезоне 2023/24 стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с «Жироной».