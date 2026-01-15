Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Команда из Барселоны готова осуществить трансфер звезды сборной Украины
Испания
Команда из Барселоны готова осуществить трансфер звезды сборной Украины

Довбик может перейти в «Эспаньол»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард Артем Довбик оказался в центре слухов о переходе в клуб из Барселоны – «Эспаньол».

По информации журналиста Алекса де Льяно, еще в начале декабря ему стало известно о серьезном интересе каталонского клуба к нападающему «Ромы».

«Мне поступило имя, которое могло подтвердить серьезность намерений клуба... и это был Артем Довбик», – рассказал журналист, отметив, что украинский форвард идеально вписывался в профиль того, что искало руководство «Эспаньола».

Довбик, который сейчас восстанавливается после травмы, в сезоне 2023/24 стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с «Жироной».

Дмитрий Олийченко Источник
