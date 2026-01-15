Ювентус с 2010 года не вылетал из Кубка Италии до стадии четвертьфинала

Сезон 2025/26 уже подарил немало сенсаций в национальных кубковых турнирах, где некоторые топ-клубы прекратили борьбу за титул уже до стадии четвертьфиналов.

Мадридский Реал вместе с Андреем Луниным вылетел из Кубка Испании на стадии 1/8 финала, уступив Альбасете из второй Ла Лиги.

ПСЖ Ильи Забарного уже в 1/16 финала прекратил участие в Кубке Франции, проиграв Парижу.

Кубок Италии отметился вылетом Милана от Лацио на стадии 1/8 финала.

В третьем раунде Кубка Англии синхронно проиграли Манчестер Юнайтед (от Брайтона) и Тоттенхэм Хотспур (от Астон Вилли).

Четвертьфиналы Кубка Германии не досчитались дортмундской Боруссии, которая в 1/8 финала проиграла леверкузенскому Байеру.

По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt опубликовал интересную сравнительную статистику топ-клубов в национальных кубковых турнирах, начиная с 2010 года.

За этот период чаще всего прекращал борьбу за трофей до стадии четвертьфинала лондонский Тоттенхэм Хотспур – 13 раз.

Туринский Ювентус, напротив, еще ни разу не вылетал раньше 1/4 финала!

Количество вылетов из национальных кубковых турниров до стадии четвертьфинала ведущими клубами топ-5 лиг, начиная с 2010 года