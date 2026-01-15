Ювентус с 2010 года не вылетал из Кубка Италии до стадии четвертьфинала
Сравним топ-клубы ведущих европейских лиг по количеству сходов с дистанции кубковых соревнований
Сезон 2025/26 уже подарил немало сенсаций в национальных кубковых турнирах, где некоторые топ-клубы прекратили борьбу за титул уже до стадии четвертьфиналов.
Мадридский Реал вместе с Андреем Луниным вылетел из Кубка Испании на стадии 1/8 финала, уступив Альбасете из второй Ла Лиги.
ПСЖ Ильи Забарного уже в 1/16 финала прекратил участие в Кубке Франции, проиграв Парижу.
Кубок Италии отметился вылетом Милана от Лацио на стадии 1/8 финала.
В третьем раунде Кубка Англии синхронно проиграли Манчестер Юнайтед (от Брайтона) и Тоттенхэм Хотспур (от Астон Вилли).
Четвертьфиналы Кубка Германии не досчитались дортмундской Боруссии, которая в 1/8 финала проиграла леверкузенскому Байеру.
По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt опубликовал интересную сравнительную статистику топ-клубов в национальных кубковых турнирах, начиная с 2010 года.
За этот период чаще всего прекращал борьбу за трофей до стадии четвертьфинала лондонский Тоттенхэм Хотспур – 13 раз.
Туринский Ювентус, напротив, еще ни разу не вылетал раньше 1/4 финала!
Количество вылетов из национальных кубковых турниров до стадии четвертьфинала ведущими клубами топ-5 лиг, начиная с 2010 года
- 13 – Тоттенхэм Хотспур
- 11 – Ливерпуль
- 9 – Арсенал
- 8 – Боруссия Дортмунд
- 6 – Челси
- 5 – Реал
- 5 – Манчестер Юнайтед
- 5 – Атлетико
- 4 – ПСЖ
- 4 – Бавария
- 4 – Манчестер Сити
- 2 – Милан
- 2 – Интер
- 1 – Барселона
- 0 – Ювентус
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мадридская команда потерпела поражение со счетом 2:3 в 1/8 финала турнира
Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии стартуют 18 января