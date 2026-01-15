Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
15 января 2026, 19:48 |
«Это 2 простых гола». Легендарный вратарь обвинил Лунина в провале Реала

Сантьяго Каньисарес раскритиковал украинского голкипера

15 января 2026, 19:48
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Легендарный испанский экс-вратарь Сантьяго Каньисарес возложил вину за второй и третий голы «Альбасете» в ворота мадридского «Реала» в матче 1/8 финала Кубка Испании на украинского голкипера «сливочных» Андрея Лунина.

«Я первым сказал, что виноват вратарь. Когда пропускаешь такие голы, очевидно, что это значительно усложняет победу. Это очень простые два гола. Первый гол... Действительно, Карвахаль пытается заблокировать удар и этим мешает ему. Но уж вратарь «Реала» пропускает мяч над своей головой. Он должен быть начеку и понимать, как отбить этот мяч. Это плохой день, не так ли?

В моменте со вторым голом он просто остается на месте вместо того, чтобы... Я просто думаю, он пропустил этот мяч, находясь не в лучшей позиции. В тот момент, когда мяч так долго летел в ворота, вместо того, чтобы посмотреть, сможет ли он до него дотянуться... Тот парень, который забил гол, сказал: «Я видел, что он не бежал назад, и подумал: какие еще могут быть варианты».

Я пытаюсь объяснить это с точки зрения вратаря. Лунин находился не на своей позиции, он посмотрел на ворота, чтобы увидеть, где он находится, он пытался сориентироваться, и именно здесь он потерял время и не смог помешать голу», - заявил Каньисарес в эфире El Partidazo de COPE.

Ранее стала известна оценка Лунина после сенсационного провала «Реала» в Кубке Испании.

Сантьяго Каньисарес Альбасете Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин
