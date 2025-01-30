КОРОБЕНКО: «РФШ против Аякса помогло поле. Мяч подскакивал выше колена»

Киевское «Динамо» в матче восьмого тура Лиги Европы встретится с латвийским клубом РФШ. Поединок состоится в четверг, 30 января. Украинский полузащитник «Лиепаи» Андрей Коробенко рассказал о сильных и слабых сторонах соперника «Динамо».

«Свои плюсы у команды есть. Можно выделить организованную оборону и способность хорошо прессинговать, но все это больше работает на уровне латвийской лиги. Если рижане закроются – у них могут быть какие-то шансы, потому что команда умеет ловить шансы в контратаках.

Осенью и зимой РФШ потеряла двух ключевых игроков: ключевой габаритный форвард Диаманде (11 мячей в сезоне) порвал кресты. Центрбек Балодис ушел в Сент-Джонстон.

Ключевые игроки: левый центрбек – словенец Липучек – обладает неплохим первым пасом. Финский хавбек Мархиев любит повозиться с мячом, умеет развернуть атаку. Его уже вроде бы подписал «Арис». Также нравится технический вингер грузин Одишария. А левоногий инсайд Икауниекс признан лучшим игроком Латвии в прошлом году (24 матча, 16 голов в текущем сезоне).

Не очень удобна для соперников схемы игры в три центральных защитника. Хотя сами по себе эти игроки достаточно медленны. Считаю, что с тем же «Аяксом» (1:0) процентов на 80 помогло поле – мяч подскакивал до уровня даже не колена, а груди. Играть в нормальный футбол было невозможно.

После жеребьевки сразу сказал, что Динамо должно спокойно обыгрывать РФШ, и сейчас не меняю своего мнения»