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Лига Европы
30 января 2025, 18:14 | Обновлено 30 января 2025, 18:30
265
0

КОРОБЕНКО: «РФШ против Аякса помогло поле. Мяч подскакивал выше колена»

Украинский полузащитник Андрей Коробенко дал характеристику латвийской РФШ

30 января 2025, 18:14 | Обновлено 30 января 2025, 18:30
265
0
КОРОБЕНКО: «РФШ против Аякса помогло поле. Мяч подскакивал выше колена»
Getty Images/Global Images Ukraine. РФШ - Аякс

Киевское «Динамо» в матче восьмого тура Лиги Европы встретится с латвийским клубом РФШ. Поединок состоится в четверг, 30 января. Украинский полузащитник «Лиепаи» Андрей Коробенко рассказал о сильных и слабых сторонах соперника «Динамо».

«Свои плюсы у команды есть. Можно выделить организованную оборону и способность хорошо прессинговать, но все это больше работает на уровне латвийской лиги. Если рижане закроются – у них могут быть какие-то шансы, потому что команда умеет ловить шансы в контратаках.

Осенью и зимой РФШ потеряла двух ключевых игроков: ключевой габаритный форвард Диаманде (11 мячей в сезоне) порвал кресты. Центрбек Балодис ушел в Сент-Джонстон.

Ключевые игроки: левый центрбек – словенец Липучек – обладает неплохим первым пасом. Финский хавбек Мархиев любит повозиться с мячом, умеет развернуть атаку. Его уже вроде бы подписал «Арис». Также нравится технический вингер грузин Одишария. А левоногий инсайд Икауниекс признан лучшим игроком Латвии в прошлом году (24 матча, 16 голов в текущем сезоне).

Не очень удобна для соперников схемы игры в три центральных защитника. Хотя сами по себе эти игроки достаточно медленны. Считаю, что с тем же «Аяксом» (1:0) процентов на 80 помогло поле – мяч подскакивал до уровня даже не колена, а груди. Играть в нормальный футбол было невозможно.

После жеребьевки сразу сказал, что Динамо должно спокойно обыгрывать РФШ, и сейчас не меняю своего мнения»

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Сергій Турчак Источник: ТаТоТаке
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