Стало известно, сколько заработали Свитолина и украинки на Australian Open

26 января завершились все матчи на Открытом чемпионате Австралии 2025. Следующим мейджором станет Ролан Гаррос, который пройдет с 25 мая по 8 июня на кортах Парижа.

В Мельбурне у женщин трофей завоевала Мэдисон Киз, а у мужчин – Янник Синнер. Американка и итальянец получили по 2,2 млн долларов (призовые для женщин и мужчин на турнира Grand Slam одинаковые).

В Австралии приняли участие семь украинок в одиночном разряде, шесть из которых сыграли в основной сетке. Наиболее успешно сыграла Элина Свитолина, которая добралась до 1/4 финала. Элина за Aus Open заработала 417 780 американских долларов.

Еще две представительницы Украины Марта Костюк и Даяна Ястремская завершили выступления на мейджоре на стадии 1/16 финала. Они получили чеки в $182 598.

Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур вылетели из Мельбурна в 1-м же раунде. Их призовые составили $83 070.

Сито квалификации не сумела преодолеть Анастасия Соболева. На старте отбора она проиграла Виктории Голубич. Ее заработок – $22 013.

Украинки также сыграли в парном разряде. Нашу страну в Австралии представляли сестры Киченок Людмила и Надежда, Костюк и Калинина.

Людмила и Надежда в разных тандемах добрались до 3-го раунда. Их призовые составили $25 794. Дальше всех из украинок в паре прошла Марта Костюк, которая в одном дуэте с Еленой-Габриэлой Русе остановилась на стадии 1/4 финала. За выступления в парном разряде Костюк получила $44 666. Общий заработок Марты в Мельбурне составил более 220 тысяч долларов.

Калинина завершила выступления в парном разряде во втором раунде. Ее чек за пару – $18 248, а общий – 101 318 долларов.