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  4. Синнер заработал около 15 млн долларов за 4 месяца. А сколько за карьеру?
Australian Open
27 января 2025, 03:39 |
101
0

Синнер заработал около 15 млн долларов за 4 месяца. А сколько за карьеру?

Янник выиграл 21 матч подряд, а если учитывать выставочный турнир в Эр-Рияде – 24

27 января 2025, 03:39 |
101
0
Синнер заработал около 15 млн долларов за 4 месяца. А сколько за карьеру?
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

26 января лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) стал чемпионом Australian Open 2025.

Итальянец выиграл 21 матч подряд. 2024 год он завершил с трофеями Мастерса в Шанхае, Итогового турнира АТР и Кубка Дэвиса. А если учитывать выставочный турнир в Эр-Рияде под названием Six Kings Slam, где Янник также стал победителем, то винстрик итальянца составляет 24 поединка.

С октября, когда Янник начал свою победу серию на кортах Шанхая, он заработал около 15 миллионов долларов:

  • Мастерс в Шанхае – $1 100 000
  • Six Kings Slam – $6 000 000
  • Итоговый турнир – $4 881 500
  • Australian Open – $2 200 000

Также Янник получил часть призовых сборной Италии за триумф на Кубке Дэвиса. Общая сумма на команду составила $2 678 571. Непонятно, какая точная сумма досталась Синнеру, но можно предположить, что более 350 тысяч долларов, поскольку в сборную было заявлено 8 теннисистов.

А вот общая сумма призовых Янника за карьеру в Туре составляем практически 40 миллионов долларов – 39,4 млн.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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