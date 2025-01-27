Синнер заработал около 15 млн долларов за 4 месяца. А сколько за карьеру?

26 января лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) стал чемпионом Australian Open 2025.

Итальянец выиграл 21 матч подряд. 2024 год он завершил с трофеями Мастерса в Шанхае, Итогового турнира АТР и Кубка Дэвиса. А если учитывать выставочный турнир в Эр-Рияде под названием Six Kings Slam, где Янник также стал победителем, то винстрик итальянца составляет 24 поединка.

С октября, когда Янник начал свою победу серию на кортах Шанхая, он заработал около 15 миллионов долларов:

Мастерс в Шанхае – $1 100 000

Six Kings Slam – $6 000 000

Итоговый турнир – $4 881 500

Australian Open – $2 200 000

Также Янник получил часть призовых сборной Италии за триумф на Кубке Дэвиса. Общая сумма на команду составила $2 678 571. Непонятно, какая точная сумма досталась Синнеру, но можно предположить, что более 350 тысяч долларов, поскольку в сборную было заявлено 8 теннисистов.

А вот общая сумма призовых Янника за карьеру в Туре составляем практически 40 миллионов долларов – 39,4 млн.