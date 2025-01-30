Трансляции матча Тунис – Украина не будет. Стала известна причина
Противостояние состоится 31 января – 1 февраля
31 января – 1 февраля мужская сборная Украины по теннису проведет матчевое противостояние плей-офф за место в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса против сборной Туниса.
Сообщается, что трансляции поединков не будет, поскольку принимающая сторона ее не обеспечила. За ходом встреч можно будет следить на сторонних ресурсах, а также на Sport.ua.
Поединки пройдут на кортах Courts de tennis de la cité nationale sportive el menzah в столице государства-соперницы Тунисе. Ранее состоялась церемония жеребьевки.
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