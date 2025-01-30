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  4. Трансляции матча Тунис – Украина не будет. Стала известна причина
Кубок Дэвиса
30 января 2025, 16:13 |
555
1

Трансляции матча Тунис – Украина не будет. Стала известна причина

Противостояние состоится 31 января – 1 февраля

30 января 2025, 16:13 |
555
1
Трансляции матча Тунис – Украина не будет. Стала известна причина
ФТУ. Сборная Украины по теннису

31 января – 1 февраля мужская сборная Украины по теннису проведет матчевое противостояние плей-офф за место в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса против сборной Туниса.

Сообщается, что трансляции поединков не будет, поскольку принимающая сторона ее не обеспечила. За ходом встреч можно будет следить на сторонних ресурсах, а также на Sport.ua.

Поединки пройдут на кортах Courts de tennis de la cité nationale sportive el menzah в столице государства-соперницы Тунисе. Ранее состоялась церемония жеребьевки.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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C.Пеклов
приймаючу сторону треба оштрафувати!
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