Английский талант. Роджерс отметился интересным достижение в Лиге чемпионов

Морган Роджерс (22 года и 187 дней) стал вторым самым молодым англичанином в истории Лиги чемпионов, который оформил хет-трик.

29 января состоялся поединок 8-го тура Лиги чемпионов между командами «Астон Вилла» и «Селтик». Встреча завершилась победой владельцев поля со счетом 4:2.

Ранее подобное достижение в более юном возрасте покорилось лишь Уэйну Руни (18 лет и 340 дней) в 2004 году против «Фенербахче».

В нынешней кампании Лиги чемпионов Роджерс провел 8 матчей, забил 3 гола и отдал один ассист. Клуб англичанина расположился на 8-й позиции в турнирной таблице и вышел напрямую в 1/8 финала.

