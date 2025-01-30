Арне СЛОТ: «Первое место в ЛЧ не дает гарантий на следующий раунд»

Наставник «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение в восьмом туре Лиги чемпионов против представителя Нидерландов ПСВ (2:3).

«Как и ожидалось, я думаю, насыщенная игра со множеством голов. Я думаю, что все ожидали этого перед игрой, возможно, по двум причинам. Одна из причин, я думаю, это два тренера, которые всегда хотят прессинговать высоко, хотят вывести мяч из глубины. Поэтому иногда вы видите определенные ошибки на футбольном поле. А по другой причине, потому что обе команды, возможно, в основном наша, не играли в той расстановке, которую мы обычно делаем, поэтому в некоторых моментах вы видели, что мы защищались так, как, вероятно, того не ожидалось. Но все же в конце концов мы определенно смогли сделать игру, особенно со всей этой молодежью на поле. Так что игра была насыщенная событиями – вот мое слово.

Первое место в группе? Я не знаю, большое ли это достижение, но это хорошее достижение – оказаться на вершине этой лиги. Я много раз говорил, что очень сложно судить о турнирной таблице после восьми игр, не говоря уже о том, что все команды играют с разными соперниками. Честно говоря, это не говорит мне многого, потому что некоторые команды сталкивались с более легкими противниками, чем другие. Всегда приятно, когда есть новый формат, в котором ты оказываешься номером 1, но это не дает нам никаких гарантий на следующий раунд», – сказал Слот.

В турнирной таблице Лиги чемпионов «мерсисайдцы» финишировали на первой строчке, набрав всего 21 балл. Как итог, подопечные Слота вышли прямиком в 1/8 финала турнира.

Напомним, что Арне возглавил команду летом 2024 года. За период руководства Слота «Ливерпуль» отыграл 35 матчей во всех турнирах, в которых одержал 27 побед.