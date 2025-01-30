Еще один турнир Grand Slam стал 15-дневным и будет начинаться в воскресенье

Открытый чемпионат США в 2025 году впервые пройдет за 15 дней, а не 14.

US Open стал третьим турниром Grand Slam из четырех после Australian Open и Ролан Гаррос, который стал 15-дневным. Теперь только Уимблдон будет проходить ровно за две недели.

Ожидается, что такое решение позволит привлечь более 70 тысяч дополнительных зрителей на слэм в Нью-Йорке.

Американский мейджор состоится с 24 августа по 7 сентября. Первые матчи будут стартовать в воскресенье.