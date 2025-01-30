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US Open
30 января 2025, 18:07 | Обновлено 30 января 2025, 18:31
296
0

Еще один турнир Grand Slam стал 15-дневным и будет начинаться в воскресенье

US Open перешел на такую же систему проведения, как и Australian Open с Ролан Гаррос

30 января 2025, 18:07 | Обновлено 30 января 2025, 18:31
296
0
Еще один турнир Grand Slam стал 15-дневным и будет начинаться в воскресенье
Getty Images/Global Images Ukraine

Открытый чемпионат США в 2025 году впервые пройдет за 15 дней, а не 14.

US Open стал третьим турниром Grand Slam из четырех после Australian Open и Ролан Гаррос, который стал 15-дневным. Теперь только Уимблдон будет проходить ровно за две недели.

Ожидается, что такое решение позволит привлечь более 70 тысяч дополнительных зрителей на слэм в Нью-Йорке.

Американский мейджор состоится с 24 августа по 7 сентября. Первые матчи будут стартовать в воскресенье.

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Даниил Агарков Источник: US Open
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