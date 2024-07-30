Костюк с камбеком обыграла 8-ю ракетку и вышла в 1/4 финала Олимпиады-2024

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 19) пробилась в четвертьфинал одиночного разряда олимпийского теннисного турнира 2024 в Париже, который проводится на кортах Ролан Гаррос.

В 1/8 финала украинка в трех сетах одолела 8-ю ракетку мира из Греции Марии Саккари.

Олимпийские игры 2024. 1/8 финала

Мария Саккари (Греция) [7] – Марта Костюк (Украина) [12] – 6:4, 6:7 (5:7), 4:6

Это была 4-я встреча соперниц. Марта выиграла 2-й очный поединок.

Костюк впервые выступает на Олимпийских играх. На ОИ-2024 она также продолжит выступления в парном разряде, где вместе с Даяной Ястремской 30 июля проведет матч 1/8 финала против тандема Се Шувэй / Цао Цзяи из Тайваня.

В четвертьфинале Игр в столице Франции Костюк сыграет против Донны Векич, которая ранее одолела Коко Гофф.

На своей дебютной Олимпиаде Марта Костюк, помимо Саккари, также успела переиграть Лулу Сан и Клару Бюрель.

Костюк – единственная теннисистка из Украины, которая пробилась в четвертьфинал ОИ-2024. Ранее соревнования покинула Элина Свитолина, которая уступила Барборе Крейчиковой.

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