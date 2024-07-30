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Теннис
30 июля 2024, 19:22 | Обновлено 30 июля 2024, 19:37
6890
37

Костюк с камбеком обыграла 8-ю ракетку и вышла в 1/4 финала Олимпиады-2024

Марта одолела Марию Саккари в трех сетах в 3-м раунде Олимпийских игр в Париже

30 июля 2024, 19:22 | Обновлено 30 июля 2024, 19:37
6890
37
Костюк с камбеком обыграла 8-ю ракетку и вышла в 1/4 финала Олимпиады-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 19) пробилась в четвертьфинал одиночного разряда олимпийского теннисного турнира 2024 в Париже, который проводится на кортах Ролан Гаррос.

В 1/8 финала украинка в трех сетах одолела 8-ю ракетку мира из Греции Марии Саккари.

Олимпийские игры 2024. 1/8 финала

Мария Саккари (Греция) [7] – Марта Костюк (Украина) [12] – 6:4, 6:7 (5:7), 4:6

Это была 4-я встреча соперниц. Марта выиграла 2-й очный поединок.

Костюк впервые выступает на Олимпийских играх. На ОИ-2024 она также продолжит выступления в парном разряде, где вместе с Даяной Ястремской 30 июля проведет матч 1/8 финала против тандема Се Шувэй / Цао Цзяи из Тайваня.

В четвертьфинале Игр в столице Франции Костюк сыграет против Донны Векич, которая ранее одолела Коко Гофф.

На своей дебютной Олимпиаде Марта Костюк, помимо Саккари, также успела переиграть Лулу Сан и Клару Бюрель.

Костюк – единственная теннисистка из Украины, которая пробилась в четвертьфинал ОИ-2024. Ранее соревнования покинула Элина Свитолина, которая уступила Барборе Крейчиковой.

Статистика матча

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 37
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Leonidas B
Марта браво!
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+8
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roman75zpr
Какая же Марта молочага!!!
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+7
Stanislav Matusevych
Охохо. Це було що завгодно, окрім тенісу, включно з подачею з руки, але закінчилося перемогою Марти. Здається, статус "валідоліни" у наших дівчат переходить від однієї до іншої. А сьогодні ж ще пару грати якось. Потім Векич. Одна радість, що хоч не сьогодні.
Перша ракетка України все-таки, що ви хотіли?))
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+5
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916675410440
За Элину)
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+5
Nick.Grabowski
Марта фізично виснажена (звідси стільки помилок та втрачених геймів на своїй подачі). Імхо, потрібно розглянути - можливо знятися з пари, якщо є бажання пристойно виступити в одиночці.
Пара + одиночка в один день на такій спеці - це фізичне виснаження та перевантаження.
Через пару годин пара - після таких виснажливих 3 сетів. Чи варто? Чи є сенс?
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+4
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oleksiyshabanov
Молодчинка)
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+4
Макс Максов
Характер є, молодець!
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+3
C.Пеклов
Молодець,це все ж негативний приклад.як з поганою першою подачею  можна на нервах вирвати перемогу!Як зараз грати пару?Може дадуть відпочити хоч 2 години?
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+3
Дані Рохас
Давай Марта, надо тащить, пох как, тупо надо
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+3
VITASS
Як гартувалася сталь!
Важкий матч. Місцями чудила Марта, чого вартує та подача з руки...але й укорочені сьогодні принесли багато поїнтів
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+3
serhiy
Молодець !
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+2
introvert
Ну що сказати, браво, Марта! З такою подачею як у перших сетах виграти такий матч дорогого варте. Можна сказати не завдяки, а всупереч.
Але краще б далі була Гофф.
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+2
kollekciy
Марту з перемогою. Я був впевнений, що з Марією у Марти шанси будуть хороші, вона підходить їй по стилю. Уже ясно, що Олімпіада чимось вмотивувала Марту, на РГ вона і близко так не грала. Після програшу Гафф, стає дуже цікаво, хоча Векіч мабуть сильно розігралася останнім часом. От тільки подача у Марти, як завжди. На мої прохання Марта подала з руки, і я побачив, що мабуть більшість гравчинь готові до атаки з такої подачі.     
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+1
vitaha33
І як зараз грати пару? Чому не розвести одиночний і парний турнір в різні тижні? Ще й без пауз, день в день... Марта, не знаю де, але шукай якісь сили...
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+1
introvert
Наша "марафонка" сьогодні вже відпахала на повну, а попереду ще парна гра. І зніматися з пари, як на мейджорах, не варіант. Бідося...
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+1
naverland
Не смотрел, но по счету видно что без валидола не обошлось) Мои поздравления Марте. 
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+1
pytlak1990
Молодець! Виграла на характері. Жаль Еліну. Думаю у багатьох в думках була надія на півфінал Український!
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+1
osso
Чё за придурок статью написал.
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+1
maxno
Переписали хоть . и то хорошо .
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0
maxno
для сайта что вы написали вы или идиоты или не владеете информацией . кто проиграл в статье прочитайте.
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0
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