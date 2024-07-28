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Теннис
28 июля 2024, 18:01 | Обновлено 28 июля 2024, 18:05
3847
7

Костюк одолела сенсационную четвертьфиналистку Уимблдона на Олимпиаде

Марта дебютировала на Олимпийских играх с победы над Лулу Сан в 1/32 финала

28 июля 2024, 18:01 | Обновлено 28 июля 2024, 18:05
3847
7
Костюк одолела сенсационную четвертьфиналистку Уимблдона на Олимпиаде
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 19) успешно стартовала на Олимпийских играх 2024 в Париже.

В 1/32 финала украинка в двух сетах переиграла Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 55).

Олимпийские игры 2024. 1/32 финала

Лулу Сан (Новая Зеландия) [Alt] – Марта Костюк (Украина) [12] – 4:6, 3:6

Это была первая встреча соперниц.

Изначально Костюк должна была встретиться на старте Олимпиады с Юлией Путинцевой, но представительница Казахстана снялась с соревнований. Таким образом, Марта вышла на корт против Лулу Сан, которая и заменила Юлию в сетке турнира.

Лулу Сан до старта Игр в столице Франции неожиданно добралась до четвертьфинала Уимблдона-2024, стартовав на мейджоре в квалификации. Там новозеландка проиграла опытной Донне Векич.

22-летняя Костюк впервые играет на Олимпийских играх. В 1/16 финала Олимпиады в столице Франции Костюк сыграет либо против Клары Бюрель, либо против Катерины Синяковой.

Марта стала второй представительницей Украины, которой удалось пробиться во 2-й раунд олимпийского теннисного турнира. Ранее это сделала Элина Свитолина. Еще одна украинка Даяна Ястремская начнет свой первый матч на ОИ-24 чуть позже, а Ангелина Калинина снялась с соревнований из-за болезни.

Статистика матча

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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serhiy
Молодчинка !
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+7
Ivan456
Дякую Марті за витримку і працю! Вітаю з першою перемогою в кар'єрі на Олімпіадах!
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+4
kollekciy
Марту з перемогою.
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+4
ВАЛ
Удачі Марті Костюк та Еліні Світоліній в 1/16!!!
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
valik_ua
Красуня ! Дай Бог !!! 
Дякую !
 
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+1
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