Костюк одолела сенсационную четвертьфиналистку Уимблдона на Олимпиаде

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 19) успешно стартовала на Олимпийских играх 2024 в Париже.

В 1/32 финала украинка в двух сетах переиграла Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 55).

Олимпийские игры 2024. 1/32 финала

Лулу Сан (Новая Зеландия) [Alt] – Марта Костюк (Украина) [12] – 4:6, 3:6

Это была первая встреча соперниц.

Изначально Костюк должна была встретиться на старте Олимпиады с Юлией Путинцевой, но представительница Казахстана снялась с соревнований. Таким образом, Марта вышла на корт против Лулу Сан, которая и заменила Юлию в сетке турнира.

Лулу Сан до старта Игр в столице Франции неожиданно добралась до четвертьфинала Уимблдона-2024, стартовав на мейджоре в квалификации. Там новозеландка проиграла опытной Донне Векич.

22-летняя Костюк впервые играет на Олимпийских играх. В 1/16 финала Олимпиады в столице Франции Костюк сыграет либо против Клары Бюрель, либо против Катерины Синяковой.

Марта стала второй представительницей Украины, которой удалось пробиться во 2-й раунд олимпийского теннисного турнира. Ранее это сделала Элина Свитолина. Еще одна украинка Даяна Ястремская начнет свой первый матч на ОИ-24 чуть позже, а Ангелина Калинина снялась с соревнований из-за болезни.

Статистика матча