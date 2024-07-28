Теннис28 июля 2024, 12:59 | Обновлено 28 июля 2024, 13:54
5855
13
Украинская теннисистка снялась с Олимпиады в Париже
Ангелину Калинину заменит Оливия Гадеки из Австралии
28 июля 2024, 12:59 | Обновлено 28 июля 2024, 13:54
5855
13
Украинская теннисистка Ангелина Калинина не сыграет в одиночном разряде на Олимпийских играх в Париже.
В матче первого раунда украинка должна была сразиться с Аранчей Рус из Нидерландов.
Отметим, что украинку заменит Оливия Гадеки из Австралии. Для украинки это должна была стать первая Олимпиада в карьере. На этой неделе Ангелина выступала на турнире в Праге, где дошла до 1/4 финала.
Ранее с соревнований снялся австралиец Алекс Де Минаур.
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Комментарии 13
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Виходячи з перебігу її останньої гри проти Фреш, щось трапилось. Не може Геля просто так взяти і після виграного першого сета здобути лише гейм у двох наступних. І мабуть не встигла відновитися.Що трапилось ми не знаємо, бо Калініна не повідомляє в Інстаграмі про кожен свій крок і нову сукню.
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Нах було займати чиєсь місце?
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Не знаю як щодо займання чийогось місця, однак кошти на її поїздку до Парижу держава витратила... Можливо в неї дійсно поважна причина виникла в останній момент, однак якщо вона їхала до Парижу свідомо неготовою (якась незалікована травма чи впринципі без намірів боротися що медалі) - то це просто підло з її боку по відношенню до України з огляду на те що відбувається у нас в державі...
НОК України підтвердило зняття Ангели. Бачте, у неї горлице заболіло після вчорашнього чекання під дощем. Ось і знялась. Безглузда причина, адже горло це не спина чи нога могла б лікуватися паралельно з тренуваннями та матчами, а в данному випадку мінус одна представниця.
Чому? є інформація?
Потужні спортсмени!!111
В принципі рішення вірне.Трезво оцінила свої можливості.
Ой, та вони завжди травмовані, просто ОІ для них другорядний турнір, список псевдопатріотів широкий і включає Цуренко та Костюк, вони робили так само.
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