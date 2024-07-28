Украинская теннисистка снялась с Олимпиады в Париже

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не сыграет в одиночном разряде на Олимпийских играх в Париже.

В матче первого раунда украинка должна была сразиться с Аранчей Рус из Нидерландов.

Отметим, что украинку заменит Оливия Гадеки из Австралии. Для украинки это должна была стать первая Олимпиада в карьере. На этой неделе Ангелина выступала на турнире в Праге, где дошла до 1/4 финала.

Ранее с соревнований снялся австралиец Алекс Де Минаур.