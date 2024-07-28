Шестой номер рейтинга ATP снялся с одиночного разряда на ОИ в Париже
Алекс де Минаур будет играть только в парном разряде
Шестой номер рейтинга ATP Алекс де Минаур отказался от участия в мужском одиночном разряде Олимпиады в Париже.
Де Минаур проходит курс реабилитации после травмы бедра, полученной в четвертом круге Уимблдона.
Его матч первого круга был запланирован на сегодня (воскресенье, 28 июля) против Яна-Леннарда Штруффа из Германии.
Приоритетом для Алекс станет мужской парный разряд вместе с Алексеем Попыриным.
В первом матче де Минаур и Попырин встретятся с посеянными под четвертым номером Остином Крайчеком и Радживом Рамом.
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