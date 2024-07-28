Шестой номер рейтинга ATP снялся с одиночного разряда на ОИ в Париже

Шестой номер рейтинга ATP Алекс де Минаур отказался от участия в мужском одиночном разряде Олимпиады в Париже.

Де Минаур проходит курс реабилитации после травмы бедра, полученной в четвертом круге Уимблдона.

Его матч первого круга был запланирован на сегодня (воскресенье, 28 июля) против Яна-Леннарда Штруффа из Германии.

Приоритетом для Алекс станет мужской парный разряд вместе с Алексеем Попыриным.

В первом матче де Минаур и Попырин встретятся с посеянными под четвертым номером Остином Крайчеком и Радживом Рамом.