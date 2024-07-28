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Теннис
28 июля 2024, 09:39 |
884
0

Шестой номер рейтинга ATP снялся с одиночного разряда на ОИ в Париже

Алекс де Минаур будет играть только в парном разряде

28 июля 2024, 09:39 |
884
0
Шестой номер рейтинга ATP снялся с одиночного разряда на ОИ в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

Шестой номер рейтинга ATP Алекс де Минаур отказался от участия в мужском одиночном разряде Олимпиады в Париже.

Де Минаур проходит курс реабилитации после травмы бедра, полученной в четвертом круге Уимблдона.

Его матч первого круга был запланирован на сегодня (воскресенье, 28 июля) против Яна-Леннарда Штруффа из Германии.

Приоритетом для Алекс станет мужской парный разряд вместе с Алексеем Попыриным.

В первом матче де Минаур и Попырин встретятся с посеянными под четвертым номером Остином Крайчеком и Радживом Рамом.

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Алекс де Минаур Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде Алексей Попырин
Владимир Клепач Источник: Olympics.com
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