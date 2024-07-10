Джокович без борьбы вышел в полуфинал Уимблдона. Что случилось?
Алекс де Минаур снялся перед матчем 1/4 финала
Австралийский теннисист Алекс де Минаур не сможет продолжить выступления на Уимблдонском турнире.
Алекс травмировался в конце матча четвертого раунда против перспективного француза Артура Фиса (6:2, 6:4, 4:6, 6:3). Де Минаур надорвал мышцу бедра.
Снятие австралийца означает, что второй сеяный Новак Джокович вышел в полуфинал без борьбы. За путевку в финал 7-кратный чемпион турнира сразится против итальянца Лоренцо Музетти или американца Тэйлор Фритца.
Wishing you a swift recovery, @alexdeminaur 💚💜#Wimbledon pic.twitter.com/kUcHwWZ35J— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2024
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