Джокович без борьбы вышел в полуфинал Уимблдона. Что случилось?

Австралийский теннисист Алекс де Минаур не сможет продолжить выступления на Уимблдонском турнире.

Алекс травмировался в конце матча четвертого раунда против перспективного француза Артура Фиса (6:2, 6:4, 4:6, 6:3). Де Минаур надорвал мышцу бедра.

Снятие австралийца означает, что второй сеяный Новак Джокович вышел в полуфинал без борьбы. За путевку в финал 7-кратный чемпион турнира сразится против итальянца Лоренцо Музетти или американца Тэйлор Фритца.