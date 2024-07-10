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  4. Джокович без борьбы вышел в полуфинал Уимблдона. Что случилось?
Уимблдон
10 июля 2024, 14:22 | Обновлено 10 июля 2024, 14:29
1673
1

Джокович без борьбы вышел в полуфинал Уимблдона. Что случилось?

Алекс де Минаур снялся перед матчем 1/4 финала

10 июля 2024, 14:22 | Обновлено 10 июля 2024, 14:29
1673
1
Джокович без борьбы вышел в полуфинал Уимблдона. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

Австралийский теннисист Алекс де Минаур не сможет продолжить выступления на Уимблдонском турнире.

Алекс травмировался в конце матча четвертого раунда против перспективного француза Артура Фиса (6:2, 6:4, 4:6, 6:3). Де Минаур надорвал мышцу бедра.

Снятие австралийца означает, что второй сеяный Новак Джокович вышел в полуфинал без борьбы. За путевку в финал 7-кратный чемпион турнира сразится против итальянца Лоренцо Музетти или американца Тэйлор Фритца.

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Алекс де Минаур Новак Джокович Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 1
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introvert
В Джоковича й без того була найлегша сітка за всі роки виступів на кортах Вімблдону, де Мінаур мав стати першим більш-менш серйозним суперником серба на шляху до фіналу. Зроблено все можливе і неможливе, щоб Новак оновив свій рекорд перемог на мейджорах, і доля питання, на жаль, вирішується поза кортом.
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