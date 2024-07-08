Определены все участники 1/4 финала на Уимблдоне у мужчин
Тэйлор Фритц выдал мощный камбэк в матче против Александра Зверева
8 июля на кортах Уимблдона-2024 состоялись матчи 1/8 финала в нижней части мужской сетки.
Лоренцо Музетти одержал волевую победу над лаки-лузером Джованни Мпетши Перрикаром, который сегодня празднует 21-летие. Тэйлор Фритц отыгрался с 0:2 по сетам против Александра Зверева.
Алекс де Минаур оказался сильнее перспективного француза Артура Фиса и в 1/4 финала сразится с Новаком Джоковичем, который переиграл Хольгера Руне.
Уимблдон. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Лоренцо Музетти [25] – Джованни Мпетши Перрикар [LL] – 4:6, 6:3, 6:3, 6:2
Тэйлор Фритц [13] – Александр Зверев [4] – 4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(3), 6:3
Алекс де Минаур [9] – Артур Фис – 6:2, 6:4, 4:6, 6:3
Новак Джокович [2] – Хольгер Руне [15] – 6:4, 6:3, 6:2
Уимблдон. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Даниил Медведев [5]
Карлос Алькарас [3] – Томми Пол [12]
Нижняя часть сетки
Лоренцо Музетти [25] – Тэйлор Фритц [13]
Алекс де Минаур [9] – Новак Джокович [2]
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