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Уимблдон
08 июля 2024, 23:16 | Обновлено 09 июля 2024, 00:14
1312
2

Определены все участники 1/4 финала на Уимблдоне у мужчин

Тэйлор Фритц выдал мощный камбэк в матче против Александра Зверева

08 июля 2024, 23:16 | Обновлено 09 июля 2024, 00:14
1312
2
Определены все участники 1/4 финала на Уимблдоне у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Тэйлор Фритц и Александр Зверев

8 июля на кортах Уимблдона-2024 состоялись матчи 1/8 финала в нижней части мужской сетки.

Лоренцо Музетти одержал волевую победу над лаки-лузером Джованни Мпетши Перрикаром, который сегодня празднует 21-летие. Тэйлор Фритц отыгрался с 0:2 по сетам против Александра Зверева.

Алекс де Минаур оказался сильнее перспективного француза Артура Фиса и в 1/4 финала сразится с Новаком Джоковичем, который переиграл Хольгера Руне.

Уимблдон. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Лоренцо Музетти [25] – Джованни Мпетши Перрикар [LL] – 4:6, 6:3, 6:3, 6:2
Тэйлор Фритц [13] – Александр Зверев [4] – 4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(3), 6:3

Алекс де Минаур [9] – Артур Фис – 6:2, 6:4, 4:6, 6:3
Новак Джокович [2] – Хольгер Руне [15] – 6:4, 6:3, 6:2

Уимблдон. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Даниил Медведев [5]
Карлос Алькарас [3] – Томми Пол [12]

Нижняя часть сетки

Лоренцо Музетти [25] – Тэйлор Фритц [13]
Алекс де Минаур [9] – Новак Джокович [2]

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Тейлор Фритц Александр Зверев Даниил Медведев Томми Пол Алекс де Минаур Новак Джокович Янник Синнер Лоренцо Музетти Хольгер Руне Карлос Алькарас (теннисист) Джованни Мпеши Перрикар Артур Фис Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 2
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introvert
Після того, як Джокович сів на шпагат в дев`ятому геймі другого сету, через мить підскочив і побіг неначе молодий козлик, остаточно переконався, що між Ролан Гарросом і Вімблдоном в команді серба відбувався цирк, а нам вішали лапшу на вуха. Який розрив меніска, яка операція?)) Не знаю, хто ті клоуни, з якими селфився Новак, реальні лікарі, яким плювати на принципи своєї професії, чи наймані актори, але питання лише в одному - скільки їм заплатили за дешеву виставу.
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+2
Первый Среди Равных
Алькарасу попалась халява на три сета, Сербський нацист і Фріц також не будуть мати особливих проблем зі своїми суперниками.
А от пара Сіннер - Ведмедів - оце буде найцікавіша заруба. 
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0
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