Определены все участники 1/4 финала на Уимблдоне у мужчин

8 июля на кортах Уимблдона-2024 состоялись матчи 1/8 финала в нижней части мужской сетки.

Лоренцо Музетти одержал волевую победу над лаки-лузером Джованни Мпетши Перрикаром, который сегодня празднует 21-летие. Тэйлор Фритц отыгрался с 0:2 по сетам против Александра Зверева.

Алекс де Минаур оказался сильнее перспективного француза Артура Фиса и в 1/4 финала сразится с Новаком Джоковичем, который переиграл Хольгера Руне.

Уимблдон. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Лоренцо Музетти [25] – Джованни Мпетши Перрикар [LL] – 4:6, 6:3, 6:3, 6:2

Тэйлор Фритц [13] – Александр Зверев [4] – 4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(3), 6:3

Алекс де Минаур [9] – Артур Фис – 6:2, 6:4, 4:6, 6:3

Новак Джокович [2] – Хольгер Руне [15] – 6:4, 6:3, 6:2

Уимблдон. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Даниил Медведев [5]

Карлос Алькарас [3] – Томми Пол [12]

Нижняя часть сетки

Лоренцо Музетти [25] – Тэйлор Фритц [13]

Алекс де Минаур [9] – Новак Джокович [2]