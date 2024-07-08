22-летний итальянец впервые в карьере вышел в 1/4 финала турнира Grand Slam
Лоренцо Музетти обыграл лаки-лузера из Франции
Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (№25 ATP) пробился в 1/4 финала на Уимблдонском турнире.
В матче четвертого раунда 22-летний итальянец переиграл француза Джованни Мпетши Перрикара (№58 ATP), который сегодня празднует 21-летие.
Уимблдон. Четвертый круг
Лоренцо Музетти (Италия) – Джованни Мпетши Перрикар (Франция) – 4:6, 6:3, 6:3, 6:2
Отметим, что Музетти впервые в карьере пробился в 1/4 финала на турнирах Grand Slam. Ранее его лучшим достижение на мейджорах был 4-й круг на Ролан Гаррос 2021 и 2023. Следующим соперником Лоренцо будет победитель матча Тэйлор Фритц – Александр Зверев.
Интересно, что француз проиграл в финале квалификации своему соотечественнику Максиму Жанвье, но после того, как испанец Алехандро Давидович Фокина снялся с турнира, Джованни занял его место. В первом круге Мпетши Перрикар в пяти сетах одолел 20-го сеяного Себастьяна Корду и дальше пошел по его сетке.
BRAVO LORENZO 🇮🇹— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2024
Lorenzo Musetti secures a place in a maiden Grand Slam quarter-final by overcoming Lucky Loser Giovanni Mpetshi Perricard 4-6, 6-3, 6-3, 6-2 💪#Wimbledon pic.twitter.com/EDLWt7bd7V
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