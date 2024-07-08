22-летний итальянец впервые в карьере вышел в 1/4 финала турнира Grand Slam

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (№25 ATP) пробился в 1/4 финала на Уимблдонском турнире.

В матче четвертого раунда 22-летний итальянец переиграл француза Джованни Мпетши Перрикара (№58 ATP), который сегодня празднует 21-летие.

Уимблдон. Четвертый круг

Лоренцо Музетти (Италия) – Джованни Мпетши Перрикар (Франция) – 4:6, 6:3, 6:3, 6:2

Отметим, что Музетти впервые в карьере пробился в 1/4 финала на турнирах Grand Slam. Ранее его лучшим достижение на мейджорах был 4-й круг на Ролан Гаррос 2021 и 2023. Следующим соперником Лоренцо будет победитель матча Тэйлор Фритц – Александр Зверев.

Интересно, что француз проиграл в финале квалификации своему соотечественнику Максиму Жанвье, но после того, как испанец Алехандро Давидович Фокина снялся с турнира, Джованни занял его место. В первом круге Мпетши Перрикар в пяти сетах одолел 20-го сеяного Себастьяна Корду и дальше пошел по его сетке.