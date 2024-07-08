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Уимблдон
08 июля 2024, 15:17 | Обновлено 08 июля 2024, 15:21
173
0

22-летний итальянец впервые в карьере вышел в 1/4 финала турнира Grand Slam

Лоренцо Музетти обыграл лаки-лузера из Франции

08 июля 2024, 15:17 | Обновлено 08 июля 2024, 15:21
173
0
22-летний итальянец впервые в карьере вышел в 1/4 финала турнира Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (№25 ATP) пробился в 1/4 финала на Уимблдонском турнире.

В матче четвертого раунда 22-летний итальянец переиграл француза Джованни Мпетши Перрикара (№58 ATP), который сегодня празднует 21-летие.

Уимблдон. Четвертый круг
Лоренцо Музетти (Италия) – Джованни Мпетши Перрикар (Франция) – 4:6, 6:3, 6:3, 6:2

Отметим, что Музетти впервые в карьере пробился в 1/4 финала на турнирах Grand Slam. Ранее его лучшим достижение на мейджорах был 4-й круг на Ролан Гаррос 2021 и 2023. Следующим соперником Лоренцо будет победитель матча Тэйлор Фритц – Александр Зверев.

Интересно, что француз проиграл в финале квалификации своему соотечественнику Максиму Жанвье, но после того, как испанец Алехандро Давидович Фокина снялся с турнира, Джованни занял его место. В первом круге Мпетши Перрикар в пяти сетах одолел 20-го сеяного Себастьяна Корду и дальше пошел по его сетке.

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Лоренцо Музетти Джованни Мпеши Перрикар Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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