Теннис30 июля 2024, 01:14 | Обновлено 30 июля 2024, 01:18
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Костюк / Ястремская – Се Шувэй / Цао Цзяи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала в парном разряде на Олимпиаде в Париже
30 июля 2024, 01:14 | Обновлено 30 июля 2024, 01:18
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30 июля украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская продолжат выступления на Олимпийских играх в Париже в парном разряде.
В матче 1/8 финала украинки сразятся с дуэтом Се Шувэй / Цао Цзяи из Тайваня. Встреча состоится 4-м запуском на корте №6 после матча Монфис / Роже-Васслен – Кравиц / Пюц. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Далее по сетке победительницы матча Коко Гофф / Джессика Пегула – Каролина Мухова / Линда Носкова.
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