Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. Костюк / Ястремская – Се Шувэй / Цао Цзяи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис
30 июля 2024, 01:14 | Обновлено 30 июля 2024, 01:18
29
0

Костюк / Ястремская – Се Шувэй / Цао Цзяи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала в парном разряде на Олимпиаде в Париже

30 июля 2024, 01:14 | Обновлено 30 июля 2024, 01:18
29
0
Костюк / Ястремская – Се Шувэй / Цао Цзяи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

30 июля украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская продолжат выступления на Олимпийских играх в Париже в парном разряде.

В матче 1/8 финала украинки сразятся с дуэтом Се Шувэй / Цао Цзяи из Тайваня. Встреча состоится 4-м запуском на корте №6 после матча Монфис / Роже-Васслен – Кравиц / Пюц. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Коко Гофф / Джессика Пегула – Каролина Мухова / Линда Носкова.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Минус одна украинка. Стали известны все участницы 1/8 финала Олимпиады-2024
Бронзовая награда Харлан. Украина – на 26-м месте в медальной таблице ОИ
Элина Свитолина – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская Марта Костюк Олимпийские игры 2024 смотреть онлайн теннис на Олимпиаде Се Шувэй
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбек и решающий укол! Харлан выиграла бронзу в сабле на ОИ-2024
Олимпийские игры | 29 июля 2024, 22:06 61
Камбек и решающий укол! Харлан выиграла бронзу в сабле на ОИ-2024
Камбек и решающий укол! Харлан выиграла бронзу в сабле на ОИ-2024

В матче за третье место украинка победила кореянку Чой Сэбин 15:14

Анонс Олимпиады на 30 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Олимпийские игры | 30 июля 2024, 00:23 0
Анонс Олимпиады на 30 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 30 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?

Sport.ua представляет анонс 4-го дня ОИ-2024 совместно с FAVBET

Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 29.07.2024, 08:08
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Ястремская завершила выступления на Олимпиаде-2024 в одиночном разряде
Олимпийские игры | 29.07.2024, 17:08
Ястремская завершила выступления на Олимпиаде-2024 в одиночном разряде
Ястремская завершила выступления на Олимпиаде-2024 в одиночном разряде
Кто впереди после двух дней? Медальная таблица Олимпийских игр 2024
Олимпийские игры | 29.07.2024, 06:05
Кто впереди после двух дней? Медальная таблица Олимпийских игр 2024
Кто впереди после двух дней? Медальная таблица Олимпийских игр 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сабо прокомментировал историческую победу сборной Украины на Олимпиаде
Сабо прокомментировал историческую победу сборной Украины на Олимпиаде
28.07.2024, 09:48 10
Олимпийские игры
Определен победитель Евро-2024 U19. Они выиграли и взрослый, и юниорский ЧЕ
Определен победитель Евро-2024 U19. Они выиграли и взрослый, и юниорский ЧЕ
28.07.2024, 23:00 3
Футбол
Член семьи президента. Яна Суркис сообщила о том, что замужем за Биловаром
Член семьи президента. Яна Суркис сообщила о том, что замужем за Биловаром
28.07.2024, 15:56 10
Футбол
Крах 6-кратного чемпиона Франции. Что творится с клубом Даниила Игнатенко
Крах 6-кратного чемпиона Франции. Что творится с клубом Даниила Игнатенко
28.07.2024, 10:42 15
Футбол
Костюк одолела сенсационную четвертьфиналистку Уимблдона на Олимпиаде
Костюк одолела сенсационную четвертьфиналистку Уимблдона на Олимпиаде
28.07.2024, 18:01 13
Олимпийские игры
Зрелищный поединок. Джойс и Чисора сумели развлечь публику в Лондоне
Зрелищный поединок. Джойс и Чисора сумели развлечь публику в Лондоне
28.07.2024, 01:40 19
Бокс
Украинская теннисистка снялась с Олимпиады в Париже
Украинская теннисистка снялась с Олимпиады в Париже
28.07.2024, 12:59 27
Олимпийские игры
Назван лучший вратарь мира. Открытие Евро-2024 – на втором месте
Назван лучший вратарь мира. Открытие Евро-2024 – на втором месте
29.07.2024, 07:47 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем