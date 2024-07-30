Шанс для украинок. Вторая ракетка мира вылетела с Олимпиады-2024

Вторая ракетка мира Коко Гофф (США) завершила выступления на Олимпийских играх 2024 в Париже.

В 1/8 финала американка в двух сетах уступила полуфиналистке Уимблдона-2024 Донне Векич (Хорватия, WTA 21) за 2 часа.

Олимпийские игры 2024. 1/8 финала

Донна Векич (Хорватия) [13] – Коко Гофф (США) [2] – 7:6 (9:7), 6:2

Это была первая встреча соперниц.

В 4-м раунде Олимпиады Векич сыграет против победительницы противостояния Мария Саккари – Марта Костюк. Кроме того, Векич и Гофф были посеяны в одну половину и с Элиной Свитолиной, с которой хорватка теперь может сойтись в полуфинале.

Векич во второй раз играет на ОИ. В Токио 2020 Донна добралась до третьего круга.

Для хорватки эта победа стала 9-й над представительницами топ-5 рейтинга WTA и 2-й в 2024 году.