Шанс для украинок. Вторая ракетка мира вылетела с Олимпиады-2024
Коко Гофф проиграла Донне Векич в 1/8 финала Игр в Париже
Вторая ракетка мира Коко Гофф (США) завершила выступления на Олимпийских играх 2024 в Париже.
В 1/8 финала американка в двух сетах уступила полуфиналистке Уимблдона-2024 Донне Векич (Хорватия, WTA 21) за 2 часа.
Олимпийские игры 2024. 1/8 финала
Донна Векич (Хорватия) [13] – Коко Гофф (США) [2] – 7:6 (9:7), 6:2
Это была первая встреча соперниц.
В 4-м раунде Олимпиады Векич сыграет против победительницы противостояния Мария Саккари – Марта Костюк. Кроме того, Векич и Гофф были посеяны в одну половину и с Элиной Свитолиной, с которой хорватка теперь может сойтись в полуфинале.
Векич во второй раз играет на ОИ. В Токио 2020 Донна добралась до третьего круга.
Для хорватки эта победа стала 9-й над представительницами топ-5 рейтинга WTA и 2-й в 2024 году.
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У нас украинцев,есть одна отличительная черта,которую пора уже искоринять из нашего подсознания,да она плотно там засела и не так просто ее очистить из самых глубоких недр души.
Это всегда надеятся на чудо,на ману небесную,на призедента и т.д.
Судьбу нужно самому брать в свои руки,с таким настроем,всегда будут неудачи.
На таком уровне,всегда нужна сверх мотивация.
А какая может быть мотивация,когда самые лучшие вылетают,остаются ноунеймы,которые и выигрывают что то.Мотивация есть что то доказать.
Вот так и Евро проваливаем и все остальное.
Нашим спортсменам,нужно в первую очередь,работать с психологами.