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Теннис
30 июля 2024, 15:39 | Обновлено 30 июля 2024, 15:44
5722
8

Шанс для украинок. Вторая ракетка мира вылетела с Олимпиады-2024

Коко Гофф проиграла Донне Векич в 1/8 финала Игр в Париже

30 июля 2024, 15:39 | Обновлено 30 июля 2024, 15:44
5722
8
Шанс для украинок. Вторая ракетка мира вылетела с Олимпиады-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф и Донна Векич

Вторая ракетка мира Коко Гофф (США) завершила выступления на Олимпийских играх 2024 в Париже.

В 1/8 финала американка в двух сетах уступила полуфиналистке Уимблдона-2024 Донне Векич (Хорватия, WTA 21) за 2 часа.

Олимпийские игры 2024. 1/8 финала

Донна Векич (Хорватия) [13] – Коко Гофф (США) [2] – 7:6 (9:7), 6:2

Это была первая встреча соперниц.

В 4-м раунде Олимпиады Векич сыграет против победительницы противостояния Мария Саккари – Марта Костюк. Кроме того, Векич и Гофф были посеяны в одну половину и с Элиной Свитолиной, с которой хорватка теперь может сойтись в полуфинале.

Векич во второй раз играет на ОИ. В Токио 2020 Донна добралась до третьего круга.

Для хорватки эта победа стала 9-й над представительницами топ-5 рейтинга WTA и 2-й в 2024 году.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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Vitason
ЭТО БУДЕТ ФАНТАСТИКА СВИТОЛИНА И КОСТЮК СОЙДУТСЯ В ОДНОМ ПОЛУФИНАЛЕ МЕЖДУ СОБОЙ))))
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+2
Ron Noiill
Кока схожа на чорних пєтушків на зонах в старих комедіях. Тільки там справжні мужики ролі грають, а тут це стероїдне чудо природи.
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0
Кирилл Бондаренко
Но есть всегда одно,выиграет кто то другой.
У нас украинцев,есть одна отличительная черта,которую пора уже искоринять из нашего подсознания,да она плотно там засела и не так просто ее очистить из самых глубоких недр души.
Это всегда надеятся на чудо,на ману небесную,на призедента и т.д.
Судьбу нужно самому брать в свои руки,с таким настроем,всегда будут неудачи.
На таком уровне,всегда нужна сверх мотивация.
А какая может быть мотивация,когда самые лучшие вылетают,остаются ноунеймы,которые и выигрывают что то.Мотивация есть что то доказать.
Вот так и Евро проваливаем и все остальное.
Нашим спортсменам,нужно в первую очередь,работать с психологами.
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0
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Muskrat2
Це майже нічого не змінює, Коко в Європі це ефемерний претендент на щось серйозне.
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0
PETP0
Легше не стало, Векич зараз в такій форму, що винесе і Еліну, і Марту, а до неї ще треба дістатись. 
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-2
Stanislav Matusevych
Поки небагато шансів, що хтось із наших зможе дійти до тієї стадії, де була можливою зустріч із Коко.
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-2
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