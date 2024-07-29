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Теннис
29 июля 2024, 16:55 | Обновлено 29 июля 2024, 17:29
3675
9

Драма в первом сете. Костюк пробилась в 1/8 финала Олимпийских игр 2024

Марта одолела Клару Бюрель во 2-м раунде Олимпиады в Париже

29 июля 2024, 16:55 | Обновлено 29 июля 2024, 17:29
3675
9
Драма в первом сете. Костюк пробилась в 1/8 финала Олимпийских игр 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 19) пробилась в 1/8 финала олимпийского теннисного турнира 2024 в Париже, который проводится на кортах Ролан Гаррос.

Во 2-м раунде украинка в двух сетах одолела Клару Бюрель (Франция, WTA 55).

Олимпийские игры 2024. 1/16 финала

Клара Бюрель (Франция) – Марта Костюк (Украина) [12] – 6:7 (3:7), 2:6

В первой партии Костюк дважды вела с брейком и подавала на сет в 9-м гейме, но не сумела реализовать два сетбола. Уже в 10-м на приеме девушки провели 23 розыгрыша, у украинки был еще 1 сет-поинт, но и его Марта не реализовала. В 11-м гейме брейк уже сделала Бюрель, однако Костюк перевела игру на тай-брейк, где и закрыла соперницу.

Это была первая встреча соперниц.

В 3-м раунде Олимпиады в столице Франции Костюк сыграет против Марии Саккари (Греция, WTA 8), которая выиграла у Юань Юэ (Китай, WTA 40) со счетом 6:2, 6:1.

Костюк стала первой теннисисткой из Украины, которая пробилась в 1/8 финала ОИ-24. Даяна Ястремская за выход в следующий раунд борется с Камилой Осорио, а Элина Свитолина вечером 29 июля проведет встречу с Джессикой Пегулой.

Для Костюк это дебютная Олимпиада в ее карьере. На старте соревнований 22-летняя украинка одолела Лулу Сан.

Статистика матча

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Клара Бюрель Марта Костюк теннис на Олимпиаде Олимпийские игры 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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Микола Захарченко
Супер ! З перемогою !!   🇺🇦✌️Але нерви полоскотала...
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+6
C.Пеклов
молодець,перемогла і суперницю(1 сет з валідолом),й себе ,і глядачів.Хоч зараз Марта і не психує,але видно.що внутрішньо нервує і це дуже заважає.Успіху в наступному матчі і в парі !
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+5
Макс Максов
Чудовий другий сет, успіхів в наступному матчі!
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+3
kollekciy
Марту з перемогою. Сьогодні Марта грала красиво, хоча були лехкі помилки. Олімпіада якось мотивує Марту, на РГ вона так не грала. Якщо Марта продовжить покращення гри, з Саккарі шанси будуть хороші. 
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+2
Stanislav Matusevych
Ніби за статою непогана гра, а ось за враженням від перегляду... Скоріш за все, Саккарі стане останньою зупинкою. Хоча на настільки повільному покритті з нею можна і потрібно грати. Тільки навряд чи Марті. 
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+1
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Vlad Holl
Замість двух валідолів , приймаю один. 
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+1
naverland
Саккари, проходимая соперница. 
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-1
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