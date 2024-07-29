Драма в первом сете. Костюк пробилась в 1/8 финала Олимпийских игр 2024

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 19) пробилась в 1/8 финала олимпийского теннисного турнира 2024 в Париже, который проводится на кортах Ролан Гаррос.

Во 2-м раунде украинка в двух сетах одолела Клару Бюрель (Франция, WTA 55).

Олимпийские игры 2024. 1/16 финала

Клара Бюрель (Франция) – Марта Костюк (Украина) [12] – 6:7 (3:7), 2:6

В первой партии Костюк дважды вела с брейком и подавала на сет в 9-м гейме, но не сумела реализовать два сетбола. Уже в 10-м на приеме девушки провели 23 розыгрыша, у украинки был еще 1 сет-поинт, но и его Марта не реализовала. В 11-м гейме брейк уже сделала Бюрель, однако Костюк перевела игру на тай-брейк, где и закрыла соперницу.

Это была первая встреча соперниц.

В 3-м раунде Олимпиады в столице Франции Костюк сыграет против Марии Саккари (Греция, WTA 8), которая выиграла у Юань Юэ (Китай, WTA 40) со счетом 6:2, 6:1.

Костюк стала первой теннисисткой из Украины, которая пробилась в 1/8 финала ОИ-24. Даяна Ястремская за выход в следующий раунд борется с Камилой Осорио, а Элина Свитолина вечером 29 июля проведет встречу с Джессикой Пегулой.

Для Костюк это дебютная Олимпиада в ее карьере. На старте соревнований 22-летняя украинка одолела Лулу Сан.

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