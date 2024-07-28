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  4. Элина Свитолина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис
28 июля 2024, 22:41 |
483
2

Элина Свитолина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на Олимпиаде в Париже

28 июля 2024, 22:41 |
483
2
Элина Свитолина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

29 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№31 WTA) продолжит выступления на Олимпийских играх в Париже.

В матче второго раунда украинка сразится с американкой Джессикой Пегулой (№6 WTA). Встреча состоится 2-м запуском вечерней сессии на корте имени Филиппа Шатрие после матча Грикспор – Алькарас. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 6-я встреча теннисисток, украинка выиграла один поединок.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Ван Синьюй (№36 WTA) или Барборой Крейчиковой (№10 WTA).

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Элина Свитолина Олимпийские игры 2024 смотреть онлайн теннис на Олимпиаде Джессика Пегула
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 2
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KirTheKing
Элина скрутит дулю мажорной американке. одно дело выигрывать по блату с халявной сеткой на турнирах в сша, а другое дело играть на олимпиаде за пределами сша.. 
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0
Выталкиватель парашутистов
Жаль, что Светолина уже во втором круге нарвалась на американку....
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-1
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