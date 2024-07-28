Элина Свитолина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№31 WTA) продолжит выступления на Олимпийских играх в Париже.

В матче второго раунда украинка сразится с американкой Джессикой Пегулой (№6 WTA). Встреча состоится 2-м запуском вечерней сессии на корте имени Филиппа Шатрие после матча Грикспор – Алькарас. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 6-я встреча теннисисток, украинка выиграла один поединок.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Ван Синьюй (№36 WTA) или Барборой Крейчиковой (№10 WTA).

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