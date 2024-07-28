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Теннис
28 июля 2024, 22:20 | Обновлено 28 июля 2024, 22:36
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0

Даяна Ястремская – Камила Осорио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на Олимпиаде в Париже

28 июля 2024, 22:20 | Обновлено 28 июля 2024, 22:36
350
0
Даяна Ястремская – Камила Осорио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Инстаграм Даяны Ястремской

29 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№26 WTA) продолжит выступления на Олимпийских играх в Париже.

В матче второго раунда украинка сразится с Камилой Осорио из Колумбии (№84 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №7 после матча Букша – Фернандес. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Даниэль Коллинс (№9 WTA) или Каролин Возняцки (№73 WTA).

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Даяна Ястремская Олимпийские игры 2024 смотреть онлайн теннис на Олимпиаде Камила Осорио
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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