Даяна Ястремская – Камила Осорио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№26 WTA) продолжит выступления на Олимпийских играх в Париже.

В матче второго раунда украинка сразится с Камилой Осорио из Колумбии (№84 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №7 после матча Букша – Фернандес. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Даниэль Коллинс (№9 WTA) или Каролин Возняцки (№73 WTA).

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